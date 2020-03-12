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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 12.03.2020 20:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Akşener, Tekirdağ programı kapsamında Saray ilçesinin ardından Kapaklı ilçesine geçti.

Burada esnafı ziyaret eden Akşener, daha sonra partisinin İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, partilerinin kuruluş aşamasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Bu süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür eden Akşener, "Biz zor bir yolculuğa çıktık. Paramız pulumuz yoktu. Ceplerimiz delikti. Üyelerimizden yöneticilerimize, ilçe başkanlarımızdan il başkanlarımıza, o dönemde işi hırsla yapan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Akşener, buradan Çerkezköy ilçesine giderek semt pazarında esnafla sohbet etti, ardından partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Akşener'in İlçe Başkanlığına girişi sırasında binadaki bir özel güvenlik görevlisi ile İYİ Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Yasemin Altın Erseçkin arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Buradan Çorlu ilçesine geçen Akşener, Omurtak Caddesi'nde esnafla sohbet etti.

Ardından partisinin İlçe Başkanlığına giden Akşener, yaptığı açıklamada, ziyaret ettiği yerlerde esnafın hal ve hatırını sorarak, onların dertlerini, isteklerini dinlediğini söyledi.

Sonra da bu dinlediklerini not aldığını anlatan Akşener, "Aldığımız notları salı günü yapılan toplantımızda dile getirerek, iktidarın fark etmesini sağlıyoruz. Ayrıca, onların göremediklerini görüyor ve duyuyoruz. Bunları da onların işitmesini ve bilmesini sağlıyoruz. Şu anda bir seçim havası yok, o nedenle seçimle, siyasetle alakalı çok fazla konuşmuyoruz.'' dedi.

Akşener, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Birhan Er'in Çorlu'daki ailesi ile şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Ergene ilçesindeki ailesini de ziyaret etti.

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Çerkezköy kapaklı Meral Akşener Tekirdağ

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