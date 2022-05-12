İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den şehit asker için taziye mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör örgütü PKK/YPG'nin Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısında şehit olan Piyade Er Oktay Salar'a Allah'tan rahmet diledi.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Oktay Salar'a Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



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