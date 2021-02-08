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  4. İYİ Parti'li Dervişoğlu'ndan, Çıray'ın "başdanışman" olmasına ilişkin açıklama:

İYİ Parti'li Dervişoğlu'ndan, Çıray'ın "başdanışman" olmasına ilişkin açıklama:

08.02.2021 19:51 | Son Güncelleme:
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"Genel Başkan'ın kararını sorgulamıyorum. Aytun Bey'in hiç olmazsa bu zamana kadar yapmış olduklarından ötürü 'Ben de hata yaptım' demesini bekliyorum" - "Hiçbir şey yokmuş gibi... Hakaret ettiği teşkilatlarımız, GİK, Başkanlık Divanımız. Hepsinden önemlisi aşağıladığı bir parti politikamız. Bunların hepsi yazılı ve görsel medyada konuşuldu"

ESİN IŞIK - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Genel Başkan Başdanışmanı olmasına ilişkin, "Genel Başkan'ın kararını sorgulamıyorum. Aytun Bey'in hiç olmazsa bu zamana kadar yapmış olduklarından ötürü 'Ben de hata yaptım' demesini bekliyorum." dedi.

Dervişoğlu, AA muhabirine, Çıray'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in davetiyle başdanışman olduğunu açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tepkisinin tamamen ilkesel olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Kongreden günümüze kadar partinin politikalarını eleştiren, parti yöneticilerini töhmet altında bırakan, yetersizlikle itham eden, kongreye bağlı olarak il başkanlarıyla alakalı birtakım olumsuz beyanlarda bulunan bir kişinin böyle bir atamadan sonra Genel Merkez'den açıklama yapılmadan bunu basınla paylaşmasına etik bir tepki gösterdim." dedi.

Dervişoğlu, Çıray'ın, bir mazeret beyanı olmadan geçen yıl eylül ayında gerçekleştirilen 2. Olağan Kurultay'ın ardından partinin hiçbir TBMM Grup Toplantısı'na katılmadığını hatırlattı.

- "Birilerinin 'Keşke yapmasaydın' dedirtmesi lazım"

Genel Başkan Akşener'in tüzüğe göre böyle bir görevlendirme yapma yetkisi olduğunu belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız Aytun Bey'i danışman da yapar, genel başkan yardımcısı da yapar. Yetkisi var tüzüğe göre. Ben ona, 'Bunu neden yaptınız' diyemem. Genel Başkan'ın kararını sorgulamıyorum. Aytun Bey'in hiç olmazsa bu zamana kadar yapmış olduklarından ötürü 'Ben de hata yaptım' demesini bekliyorum. Hiçbir şey yokmuş gibi... Hakaret ettiği teşkilatlarımız, Genel İdare Kurulumuz, Başkanlık Divanımız. Hepsinden önemlisi aşağıladığı bir parti politikamız. Bunların hepsi yazılı ve görsel medyada konuşuldu."

Siyasette bunların olabildiğini ifade eden Dervişoğlu, "Göğüslenmesi icap eden şeylerdir. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değildir. Ama yani birilerinin de 'Keşke yapmasaydın' dedirtmesi lazım. Ben de o misyonu ifade ediyorum." diye konuştu.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.

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