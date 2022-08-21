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İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Tunç Soyer'e afiş tepkisi

21.08.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Tunç Soyer'e afiş tepkisi

İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Tunç Soyer'e afiş tepkisi

İZMİR (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yaptırılarak billboardlara asılan ve üzerinde "Barışın İkinci Yüzyılı", "İzmir'in Kuruluşunun 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı afişlerin kaldırılmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını kutlamak için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk bayrağının bulunduğu "Barışın İkinci Yüzyılı", "İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı afişlere ilişkin açıklama yaptı.

Dervişoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin muhtevasını kavrayamaz. 9 Eylül İzmir'in ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun zafer günüdür. Sayın Tunç Soyer'i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül'ün 100. yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Tunç Soyer'e afiş tepkisi

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Tunç Soyer 9 eylul afiş

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