İyi Partili Kazım Yücel Sahabiye’nin Sorunlarını Dinledi

İyi Partili Kazım Yücel, Kocasinan’ın mahallerini tek tek gezerek mahallelerin sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Sarımsaklı ve Cırgalan Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinleyerek gündeme taşıyan Yücel, bu kez korona virüs salgınının yoğun görüldüğü Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel ile görüştü. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Yücel, "Sahabiye Mahallesi muhtarı ile mahallenin sorunlarını konuştuk. Muhtarımız Alim Gerçel bize bir çok konuda dert yandı. Özellikle mahallede saat 17.00’den sonra hemen hemen bütün dükkanların kaldırımları işgal ettiğini ve mahallede bulunan mülteciler nedeniyle güvenlik konusunda zaman zaman tereddütlerin oluştuğunu, mahallede çöp konteynerlerinin yetersizliği nedeniyle çöp sorunu yaşandığını, bölgede oturulmayan ve boş bir çok binanın bulunduğunu bunların da hem kokuya neden olduğunu hem de bağımlıların mekanı haline geldiğini öğrenmiş olduk" dedi. Görüşmede Sahabiye Mahallesinde artan korona virüs vakaları da ele alındı. Yücel, "Bu mahallemizde mülteciler çok fazla. Mültecilere de korona virüs tehlikesi maalesef yetirince anlatılamamış. Zaten millet olarak rahatlıkları kamuoyunca biliniyor. Burada yaşayanlar maalesef yaşam tarzlarını virüse rağmen değiştirmemiş. Yine bu bölgede iş merkezleri de fazla. İnsan sirkülasyonunun fazla olduğu mahallede 400’den fazla ev karantina altına alınmış durumda. Bu mahalle için özel önlemler alınması gerektiğini ve tedbirlerin artırılmasını gerektiğini konuştuk" şeklinde ifadeler kullandı

Yücel, yine Mahalle Muhtarı Alim Gerçel ile pandemi sürecini konuştuklarını ve bu süreçte mahallede kuralların hiçe sayıldığını öğrendiğini belirtti. Yücel, ayrıca Muhtar Gerçel’in Perşembe Pazarının yerinden dert yandığını da vurguladı. Yücel, "Muhtarımız bizden yol ortasına kurulan Perşembe Pazarının yerinin değiştirilmesini istedi. Muhtar Gerçel, pazarın Refika Küçükçalık Ortaokulunun arkasında yıkılan metruk binaların yerine geçici olarak taşınması gerektiğini böylelikle de hem trafiğin rahatlayacağını hem de vatandaşın daha derli toplu alanda pazardan faydalanabileceğini anlattı. Muhtarımız yine mahallerin büyük bir otopark sorununun bulunduğunu bunun da bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti. Yine muhtarımız her mahallede olan Semt Konaklarının Sahabiye’de bulunmadığını, kendilerinin de en eski yerleşim yeri olarak bunu hak ettiklerini bize anlattı. Biz de muhtarımızın haklı taleplerini dinledik, sorunları not ettik. İnşallah en kısa zamanda da bu sorunları ilgili alanlarda dile getirip çözüm üretmeye çalışacağız. Muhtarımıza bizi kabul ettiği ve dertlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ederim. Biz vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz. Zaten biz onlar için varız" dedi.