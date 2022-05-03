İYİ Parti'ye bayram ziyaretleri

İYİ Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunan diğer siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

Siyasi partilerle bayramlaşma programı kapsamında İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen heyetler, Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanma Başkanı Onur Hondoroğlu tarafından karşılandı.

İYİ Parti'yi ziyarete gelen CHP'li heyette, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Akyüz ile Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Baştuğ yer aldı.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Yılmaz, Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla yüz yüze bayramlaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, bayramın daha güzel günlere vesile olmasını temenni etti.

Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletini yeniden ayağa kaldırıp güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde birlik ve beraberliğin öneminin yeniden anlatıldığı günlerin yakın olduğunu belirten Yılmaz, "Pandemiden kurtulduk, bayramlaşabiliyoruz ama ne yazık ki milletimizin ağır yükün altında ezildiği bir süreçten geçiyoruz. Üreten bir ülkede, eşit paylaşımın esas alındığı yeni bir yönetim anlayışıyla aydınlık bir geleceğe az kaldı, diyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel de, cumhuriyetin ikinci 100 yılına layık, barışın, kardeşliğin ve üreten ekonominin egemen olduğu bir sistem için mücadele verdiklerini belirterek, güçlü Türkiye'ye giden yolun güçlendirilmiş parlamenter sistemden geçtiğini savundu.

Açıkel, bu kapsamda yapılan "altılı masa" görüşmelerinin son derece önemli olduğunu, bu çabanın seçimlerde halkta karşılık bulacağını sözlerine ekledi.

Saadet Partisi İdare Kurulu üyeleri Yusuf Sunar ve Mehmet Fethi Öztürk de İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Bayramların, iyiliğin müjdeleyicisi olduğunu dile getiren Sunar, birlik ve kardeşliğin yeniden pekişmesi için bu günlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de adı konulmamış bir seçim sürecinin başladığını ve partilerin buna göre sahada varlık gösterdiğini belirten Sunar, gelecek günlerde seçim güvenliği konusunun Türkiye siyasetinin gündeminde yer alacağını kaydetti.

İYİ Partili Yılmaz da halkın iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansıması için diğer partilerle iş birliğine hazır olduklarını, bu konuda gereken çabayı göstereceklerini bildirdi.

- Video konferansla bayramlaştılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ün yer aldığı heyet, İYİ Parti ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

Bayramın birinci günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla Altınpark'ta partililerle "Bayram Sofrası" etkinliğinde bir araya geldiklerini anlatan Ayfer Yılmaz, "Pandemi sonrasında ailelerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte el ele, kol kola çok güzel bir bayram idrak ettik. Hepimiz Türkiye'nin geleceği için çalışıyoruz ve ülkemizi daha iyi noktalara getireceğimize inanıyoruz." dedi.

- DEVA Partisi'nin ziyareti

DEVA Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu ile Gençlik Politikalar Başkanı Doğa Şanlıoğlu İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Pandemi sonrasında yüz yüze bayramlaşmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Kavaf, "Sanal etkinliklerde duygusal bir iletişim olmuyor ya da bizler alışık değiliz bu duruma. İnsanlara dokunmak güzel şey, zaten siyaset de insanlara dokunmaktır." dedi.

Yılmaz da, kutuplaşmanın olmadığı, demokrasi kültürünün hakim olduğu bir Türkiye için diğer siyasi partilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Dönüşü olmayan bir yola girdik, milletimize söz verdik. Bunun gereğini yapacağız." diye konuştu.

Gelecek Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Genç Parti, Hür Dava Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti ve Merkez Partisi heyetleri de İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

