Izabel Goulart partiye dekoltesiyle damga vurdu!

Cannes Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz gün yapılan bir partiye eski melek Izabel Goulart tercih ettiği siyah cesur elbisesiyle damga vurdu.

Elbisesiyle partiye damga vurdu

Cannes Film Festivali'ndeki Chopard Partisi'ne eski Victoria's Secret meleği Izabel Goulart damgasını vurdu.

Izabel Goulart giydiği derin dekolteli elbisesiyle partinin önüne geçmeyi başardı.

Güzel model üstelik yalnızca bacak değil göğüs ve sırt dekoltesi de tercih ederek herkesi kendine baktırdı.

34 yaşındaki model cesur elbisesiyle bol bol poz verirken herhangi bir frikik vermemek için de oldukça dikkatliydi.

Aynı zamanda Alman kaleci Kevin Trapp'in kız arkadaşı olan Izabel bu geceye yalnız katıldı.

GÜZELLİĞİNİN SIRRI Gittiği her yerde spor yapmasıyla ünlü olan güzel model fit vücudunu buna borçlu. Izabel'in kadınlara tavsiyesi şu: