Izabel Goulart partiye dekoltesiyle damga vurdu!

Cannes Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz gün yapılan bir partiye eski melek Izabel Goulart tercih ettiği siyah cesur elbisesiyle damga vurdu.
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