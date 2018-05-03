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İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2018 09:09 | Son Güncelleme

Evlilik programlarıyla ünlenen damat adayı Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Başvurusunu sosyal medyadan duyuran Caner Toygar, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Caner Toygar, "Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan AK Parti ile çocuklarımızın, gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir Türkiye için ben de varım… AK Parti istanbul 3. bölge milletvekili aday adayı Caner Toygar'' dedi.

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Caner Toygar, 2003 yılında Biz Evleniyoruz programıyla üne kavuştu. O dönemde Tülin-Caner aşkı herkesin dilindeydi. Fakat ikili büyük sorunlar yaşadı ve evlenemedi.

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Caner Toygar daha sonra çeşitli programlarda yer alırken son olarak da Esra Erol'un programına katılıp Berke ile evlendi. Fakat bu evlilik çok kısa sürdü.

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Kötü günler geçiren Caner Toygar geçen ay intihar teşebbüsünde bulunmuştu.

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

SOSYAL MEDYA BU HABERLE YIKILDI!

Geçtiğimiz günlerde intihar haberiyle gündeme gelen,2000'lerden bu yana izdivaç programlarından tanınan ismi olan Caner Toygar'ın AK Parti'den Milletveiki adayı olması sosyal medyanın gündemine oturdu.


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Caner Toygar Caner Toygar AK Parti damat adayı caner

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