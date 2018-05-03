İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Caner Toygar, "Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan AK Parti ile çocuklarımızın, gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir Türkiye için ben de varım… AK Parti istanbul 3. bölge milletvekili aday adayı Caner Toygar'' dedi.

Caner Toygar, 2003 yılında Biz Evleniyoruz programıyla üne kavuştu. O dönemde Tülin-Caner aşkı herkesin dilindeydi. Fakat ikili büyük sorunlar yaşadı ve evlenemedi.

Caner Toygar daha sonra çeşitli programlarda yer alırken son olarak da Esra Erol'un programına katılıp Berke ile evlendi. Fakat bu evlilik çok kısa sürdü.

Kötü günler geçiren Caner Toygar geçen ay intihar teşebbüsünde bulunmuştu.

SOSYAL MEDYA BU HABERLE YIKILDI!

Geçtiğimiz günlerde intihar haberiyle gündeme gelen,2000'lerden bu yana izdivaç programlarından tanınan ismi olan Caner Toygar'ın AK Parti'den Milletveiki adayı olması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kafasına keleş mermisi yiyen İbrahim Tatlıses ve kafasında bardak kıran Caner Toygar Akp’den vekil adayı olmuş. Eskiden kafasına türban takan aday olurdu şimdi kafasında cisim patlayan aday oluyor. — Gaspar Bey (@gasparbeyimiz) 2 Mayıs 2018

Caner Toygar Akp'den Mv Aday adayı imiş.

Hani şu evlilik programlarındaki Caner,

Canlı yayında sevgilisi Tülinle kavga edip kafasında bardak kıran,

İnstagram üzerinden canlı yayın yaparak intihar eden arkadaş.

Söyleyeceklerim bu kadar... pic.twitter.com/SFer3C9bHZ — Av. Gizay Dulkadir (@GizayDulkadir) 2 Mayıs 2018

Evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuş. Bu Caner; Bir ara talip olduğu gelin adayı tarafından reddedilince, canlı yayında kafasında bardak kırmıştı sahi! Milletvekili seçilemeyince de “ampül” kırar gari.. — Siyasi Fenomen (@siyasifenomen) 2 Mayıs 2018

Türk televizyonlarının karizmatik erkeği Caner Toygar AKP' den İstanbul 3. bölge aday adayı oldu ve Türkiye bunu da görmüş oldu. pic.twitter.com/qRFA6D6b54 — Batuhan Aktaş (@NeeeeFarkeder) 2 Mayıs 2018

Önce şaka sandım ama değilmiş. İntihara kalkışıp gündem yaratmaya çalışan Caner Toygar Ak Parti aday adayı olmuş. Bu kadar düşmüş olamayız gerçekten #SeçmenMisin pic.twitter.com/sOx5aUiMN7 — Ata Benli (@atabenli) 2 Mayıs 2018

Ve Caner Toygar reis siyasete atılıyorsjajajaajj???????????? pic.twitter.com/KakdkSTkSo — el- Hanefî (@mafevk_) 2 Mayıs 2018

Chp de Caner Toygar'ın karşısına Tülin'i aday gösterirse meclis'te kırılmadık bardak bırakmaz bu ikili :)) pic.twitter.com/q3V3veRpML — Gökhan Hacıosmanoğlu (@yonetmengokhan) 2 Mayıs 2018

Düşünsenize Caner Toygar Meclis’te konuşma yapıyor, bir anda sinirleniyor ve kafasında bardak kırıyor.. pic.twitter.com/Fw1RAXgfgk — Gökhan HACIOSMANOĞLU (@gokhanhoglu) 2 Mayıs 2018



