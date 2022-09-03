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  4. İzel Çelik Ercan 30 yıl sonra konser verdi! İzel sahnede fenalaştı

İzel Çelik Ercan 30 yıl sonra konser verdi! İzel sahnede fenalaştı

03.09.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel Çelik Ercan'ın Fethiye'deki konserinde korkutan anlar yaşandı. İzel sahnede bir anda fenalaştı. O anlar seyirci kamerasına yansıdı.

Özledim”, “İşte Yeniden” ve “Dönmelisin” gibi şarkılarla 90’lı yıllara damga vuran, albüm satışları rekor kıran efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmişti.

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İzel - Çelik - Ercan, ikinci konserlerini Muğla'nın Fethiye ilçesinde verdi. Ancak konser sırasında korkutan anlar yaşandı.

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YARDIMINA ARKADAŞLARI YETİŞTİ

İzel şarkı söylediği esnada bir anda fenalaştı. Sahnede fenalaşıp bayılan İzel’in yardımına Çelik ve Ercan yetişti. O anlar Fethiye Ölüdeniz 1200 Rakım Sahnesi'nde İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen seyirciler tarafından kaydedildi.

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