İzel'den şaşırtan itiraf: Bunalıma girince...

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan İzel Çeliköz, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programına konuk oldu.

İzel yaşadıklarını ve hakkında bilinmeyenleri samimi bir şekilde anlattı. İşte o açıklamadan satır başları:

"İlk bir kaç sene tatil yaptım Ege, Akdeniz canım nereye gitmek istiyorsa oraya gittim. Yalnız gittim, kitap okudum orada dostluklar kurdum kendimi dinledim.Bana şu yapılıyor, bana bu yapılıyor, bu bana şöyle yaptı her cümlemde bir 'ben' kelimesi var sorun bende herhalde diye düşündüm. O yüzden herkesi affetmekle başladım işe. En son kendimi affettim, orada çok zorlandım.

"Saçlarımı kazıtmadım kendim kestim. Marmaris'e gitmiştim tek başıma doğum günümü kutladım. O gece düşündüm "Niye bunlar oluyor, ben neden bunları yaşıyorum?" diye. Canım şarkı söylemek istiyor, canım sahneye çıkmak istiyor. Ben binlerce insana söylediğimi biliyorum bir sürü insana hitap etmek...

Birisi sizi böyle bir kafese koyuyor, yiyecek içecek veriyor diyor ki "Sen işini asla yapmayacaksın". Ne yapar insan? Çıldırırsın...

Bir akşam bir baktım makasla saçlarımı kesiyorum. Ben kendimi mutlu hissettim, orada bütün pislikleri beni üzen olayları gördüm. Bir arkadaşım bana "Yeniden Doğuş" demişti. Sonra Marmaris'te bir kuaföre gittim."

