Izgaraların Yanına Yakışacak Sağlık Deposu: Börülce Tarifi

Karnıkara veya siyah göz gibi yöresel isimleriyle de bilinen börülceyi ister baklagil olarak isterseniz de ot olarak tercih edebilirsiniz. Zengin protein deposu olan börülcenin yapımı kolay olduğu gibi lezzeti de enfestir. İster salata için isterseniz de yemek olarak tercih edebileceğiniz börülceyi diyetlerinizde de rahatça tüketebilirsiniz. Sofralarınızda nohut ya da kuru fasulyeden farklı bir baklagil yapmayı düşünüyorsanız börülce yemeğine bir şans verebilirsiniz.
Börülcenin ana yemekten mezeye kadar birçok farklı şekilde tüketilebilir olması sofralarında değişiklik arayanlar için kurtarıcı niteliktedir. İster yemek ister aperatif bir salata olsun, börülce ile harikalar yaratabilirsiniz. Börülce yemeği nasıl yapılıyor merak ediyorsanız tarifi inceleyebilirsiniz.
Malzemeler
Yarım kilo taze börülce,
2 adet orta boy soğan,
4 adet orta boy domates,
4 yemek kaşığı zeytinyağ,
1 tatlı kaşığı tuz,
2 adet kesme şeker.
Börülce Yapımı
İlk önce börülceleri ayıklayarak bol su ile yıkayın.
Soğanları küçük küpler halinde yemeklik doğrayın.
Aynı şekilde domateslerin de kabuğunu soyarak küçük küpler haline getirin.
Zeytinyağını geniş bir tencereye alarak çok az kızmasını bekleyin.
Kızgın yağın üzerine önce soğanı atarak kavurun sonra börülceleri ekleyerek birkaç dakika karışımı alt üst edin.
Kavrulan karışımın üzerine domatesleri ilave edin.
Üzerine tuz ve şeker koyduktan sonra orta gözde düşük ısı ayarında börülceler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Yaklaşık 40 dakika pişirdiğiniz börülceler sofraya gelmeye hazırdır. Afiyet olsun...
Börülce yemeğini yapmadan önce börülceleri bir gece suda bekletmek tüm bakliyatlarda olduğu gibi pişirme süresini kısaltır.
Mevsiminde kullandığınız börülceler her zaman daha lezzetli tarifler elde etmenizi sağlar. Fakat hem taze hem kuru börülceyi taptaze bir biçimde 1 seneye kadar buzlukta saklayabilir, istediğiniz zaman keyifle sofralar hazırlayabilirsiniz.
Börülce yemeklerinde çok fazla baharat kullanırsanız börülcenin lezzetini kaybedebilirsiniz. Bu sebeple özellikle yemeklerde bol baharat kullanmaktan kaçının.
Börülcenin pişirme teknikleri dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur. Düdüklüde veya tencerede pişirme işlemleri yapabileceğiniz gibi börülceler taze ise haşlayarak da farklı lezzetler oluşturabilirsiniz. Düdüklüde yapılacak börülce yemeği kısa süre içinde hazırlandığı için pişirme süresine dikkat etmelisiniz. Fazla pişirdiğiniz börülceler besin değerini kaybederek canlılığını yitirebilir ve aradığınız lezzete ulaşamayabilirsiniz.
Hem sağlıklı beslenmek hem de proteine ve aldığı kaloriye dikkat etmek isteyenler için en hafif seçeneklerden biri de börülce salatasıdır. Börülce salatasına sevdiğiniz mevsim yeşillikleri eklerken kuru ve taze meyveler de ekleyebilirsiniz. Kızarmış ekmekle sunabileceğiniz salataya sarımsaklı beyaz sos ya da zeytinyağı limon sosu ekleyerek son dokunuşu verebilirsiniz.
Izgara et, tavuk veya balık yanında garnitür olarak börülce çok iyi gider. İster soğuk ister ılık servis edebileceğiniz zeytinyağlı iç börülce tarifini deneyerek farklı sunumlar yaratabilirsiniz. Börülcenin yanında uyumlu olan bulgur pilavı ile menüyü zenginleştirebilirsiniz.
Börülce salatası için malzemeler:
1 su bardağı kuru börülce (önceden suda ıslatılmış)
1 adet orta boy salatalık
2 adet domates
1 demet roka
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 adet taze sıkılmış limon suyu
4-5 dal maydonoz
Yapılışı
Börülcelerin suyunu süzüp üzerini geçecek kadar yeni su ilavesiyle kısık ateşte yumuşayana kadar haşlayın.
O sırada salatalıkları ve domatesleri küçük küçük doğrayın.
Haşlanan börülcelerin suyunu süzüp kenara alın.
Salata kasesine roka ve maydanozları doğrayıp börülceleri içine ekleyin. Ardından domates ve salatalıkları da katıp karıştırın.
Zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu ve nar ekşisini de salata malzemesine katıp karıştırdıktan sonra bekletmeden servis edin.
Besin içeriği bakımından zengin börülcenin 1 kasesi 200 kalori olarak hesaplanabilir. Ayrıca 1 kase ile 13.3 gram protein, 35.7 gram karbonhidrat, 0.9 gram yağ alınabilir. Börülce yüksek lif oranına sahiptir. 1 kase börülce günlük %45 oranında lif ihtiyacını karşılamaya tek başına yeter. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim ile ilgili sorunlar yaşayan kişiler bağırsak fonksiyonlarını zamanla iyileştirebilir. Kolesterol, trigliserit azaltmaya yardımcı 1 kase börülce ayrıca insülin direnci düşük olan kişilere de önerilmektedir.
Pratik ve doyurucu bir besin olan börülcenin faydaları şöyle sıralanabilir:
Kolesterolü düşürür,
Vücudun şeker dengesini korumada yardımcı olur,
Tam anlamıyla A vitamini deposudur,
Mükemmel bir protein kaynağıdır,
Sindirim ve bağırsak ile ilgili sorunları çözer,
Kilo vermek isteyenlerin öğünüdür,
Demir eksikliğinden kaynaklı anemilerde önerilir,
Çinko kaynağı olan börülce B9 ve potasyum içerir.
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