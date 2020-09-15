Izgaraların Yanına Yakışacak Sağlık Deposu: Börülce Tarifi

Karnıkara veya siyah göz gibi yöresel isimleriyle de bilinen börülceyi ister baklagil olarak isterseniz de ot olarak tercih edebilirsiniz. Zengin protein deposu olan börülcenin yapımı kolay olduğu gibi lezzeti de enfestir. İster salata için isterseniz de yemek olarak tercih edebileceğiniz börülceyi diyetlerinizde de rahatça tüketebilirsiniz. Sofralarınızda nohut ya da kuru fasulyeden farklı bir baklagil yapmayı düşünüyorsanız börülce yemeğine bir şans verebilirsiniz.

Börülce Yemeği Tarifi

Börülcenin ana yemekten mezeye kadar birçok farklı şekilde tüketilebilir olması sofralarında değişiklik arayanlar için kurtarıcı niteliktedir. İster yemek ister aperatif bir salata olsun, börülce ile harikalar yaratabilirsiniz. Börülce yemeği nasıl yapılıyor merak ediyorsanız tarifi inceleyebilirsiniz.

Malzemeler

Yarım kilo taze börülce,

2 adet orta boy soğan,

4 adet orta boy domates,

4 yemek kaşığı zeytinyağ,

1 tatlı kaşığı tuz,

2 adet kesme şeker.

Börülce Yapımı

İlk önce börülceleri ayıklayarak bol su ile yıkayın.

Soğanları küçük küpler halinde yemeklik doğrayın.

Aynı şekilde domateslerin de kabuğunu soyarak küçük küpler haline getirin.

Zeytinyağını geniş bir tencereye alarak çok az kızmasını bekleyin.

Kızgın yağın üzerine önce soğanı atarak kavurun sonra börülceleri ekleyerek birkaç dakika karışımı alt üst edin.

Kavrulan karışımın üzerine domatesleri ilave edin.

Üzerine tuz ve şeker koyduktan sonra orta gözde düşük ısı ayarında börülceler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Yaklaşık 40 dakika pişirdiğiniz börülceler sofraya gelmeye hazırdır. Afiyet olsun...