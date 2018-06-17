İzlanda Dünya Kupası'nda en çok konuşulan takımlardan biri oldu!

2018 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Arjantin ile İzlanda arasında oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İzlanda'da kaleci Hannes Halldorsson, Lionel Messi'nin penaltısını kurtararak dikkat çekti. Hannes Halldorsson'un asıl mesleği ise sinema yönetmenliği!

YÖNETMENLİK YAPIYOR

350 bin nüfüslu İzlanda, Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında oynadığı futbolla dikkat çekti. Sahadan 1 puanla ayrılan İzlanda'da kaleci Hannes Halldorsson aynı zamanda bir sinema yönetmeni. Bugüne kadar birçok klibin yönetmeniğini yapan Hannes Halldorsson, 2012'de İzlanda adına Eurovision Şarkı Yarışmasına katılan şarkının klibini yönetmişti.

Hannes Halldorsson geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Tam zamanlı işimin sinemacılık olduğunu ve parayı buradan kazandığımı söyleyebilirim. Ama her iki işi de mükemmel bir biçimde dengelemeye çalışıyorum" demişti.

TEKNİK DİREKTÖRÜ DE DİŞ HEKİMİ

İzlanda'nın teknik direktörülüğünü yapan 51 yaşındaki Heimir Hallgrímsson da aslen bir diş hekimi. Heimir Hallgrímsson'un İzlanda'da bir adada diş hekimliği ofisi bulunuyor.