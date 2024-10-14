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İzlanda-Türkiye maçı öncesi beklenmedik gelişme! Maç ertelenebilir

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.10.2024 10:45
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında Milliler bugün zorlu İzlanda maçına çıkacak. Montella yönetiminde gruplarda 3. maçların sonunda 7 puanla zirvede yer alan Ay Yıldızlılar İzlanda maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Fakat maç öncesi yaşanan yeni bir gelişme maçın ertelenmesine neden olabilir.

İzlanda-Türkiye maçı öncesi beklenmedik gelişme! Maç ertelenebilir

Sözcü Televizyonu'nda yer alan habere göre, İzlanda'da oynanacak İzlanda-Türkiye maçı Laugardalsvöllur Stadyumu'ndaki don nedeniyle ertelenebilir. Soğuk ve saha koşulları nedeniyle iki ülkenin milli takımları da dün antrenmanlarını kapalı futbol stadyumu Midgardur'da gerçekleştirdi. Sentetik çim olan kapalı antrenman sahası Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalışan milliler maç saatini beklemeye başladı.

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MAÇIN ERTELENME RİSKİ VAR

İzlanda'daki soğuk hava Laugardalsvöllur Stadyumu'nda don yaşanmasına neden oldu.

UEFA müfettişleri bugün öğleden sonra İzlanda ve Türkiye Futbol Federasyonları temsilcileri bir araya gelip bir planlama toplantısı yapacak. Eğer maçın ertelenmesi kararı verilirse mevcut tek seçenek, maçı Salı günü oynatmak olacak.

Her iki taraf da UEFA ile birlikte yapılacak istişare toplantısından çıkacak kararı bekliyor.

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İzlanda Türkiye UEFA Uluslar Ligi
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