İzlediğinize pişman olmayacağınız 12 yeni dizi

Yaz mevsiminin sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde ekranlardaki dizi çeşitliliği yavaştan artmaya başlamış durumda. Yeni bir diziye başlamadan önce mutlaka listemize bir göz atın. İzledikten sonra etrafınızdakilere tavsiye edeceksiniz. İşte izlediğinize pişman olmayacağınız birbirinden başarılı 14 yeni dizi...

Usta oyuncu Haluk Bilginer’in de rol aldığı Alex Rider; aslında bir ajan olarak yetiştirildiğini sonradan fark eden gencin hikayesini konu alıyor.

Breeders

Sherlock dizisinden hatırlayacağınız Martin Freeman’ın başrolünü üstlendiği komedi dizisi, ebeveynliğin ne kadar zor olduğunu konu alıyor.

Die Hart

Kevin Hart ve John Travolta ikilisini bir araya getiren yapım, bir aksiyon filminin başrolü olmak için eğitim alan yeni bir oyuncunun başına gelenleri anlatıyor.

Feel Good

Başarılı oyuncu Lisa Kudrow’u kadrosunda barındıran Feel Good, stand-up komedyeni Mae Martin’in karmaşık hayatını gözler önüne seriyor.

For Life

Bir suç draması olan For Life, mahkum olan bir adamın özgürlüğünü geri kazanmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor.