İzlediğinize pişman olmayacağınız 12 yeni dizi

Yaz mevsiminin sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde ekranlardaki dizi çeşitliliği yavaştan artmaya başlamış durumda. Yeni bir diziye başlamadan önce mutlaka listemize bir göz atın. İzledikten sonra etrafınızdakilere tavsiye edeceksiniz. İşte izlediğinize pişman olmayacağınız birbirinden başarılı 14 yeni dizi...
Usta oyuncu Haluk Bilginer’in de rol aldığı Alex Rider; aslında bir ajan olarak yetiştirildiğini sonradan fark eden gencin hikayesini konu alıyor.
Sherlock dizisinden hatırlayacağınız Martin Freeman’ın başrolünü üstlendiği komedi dizisi, ebeveynliğin ne kadar zor olduğunu konu alıyor.
Kevin Hart ve John Travolta ikilisini bir araya getiren yapım, bir aksiyon filminin başrolü olmak için eğitim alan yeni bir oyuncunun başına gelenleri anlatıyor.
Başarılı oyuncu Lisa Kudrow’u kadrosunda barındıran Feel Good, stand-up komedyeni Mae Martin’in karmaşık hayatını gözler önüne seriyor.
Bir suç draması olan For Life, mahkum olan bir adamın özgürlüğünü geri kazanmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor.
Dizi, 1960'ların başlarında, bir zamanlar karmakarışık olduğu mahalleye onbir yıl hapis yattıktan sonra geri dönen suç patronu Bumpy Johnson'dan esinlenen bir hikâyenin etrafında duruyor. Dizinin başrolünü Oscar ödüllü Forest Whitaker üstleniyor.
İngiliz komedisinin başrolünü Friends dizisinden hatırlayacağımız David Schwimmer üstleniyor. Dizi Siber suçlarla savaşmak için birlikte hareket etmek zorunda olan Jerry ve Joseph’in maceralarını konu alıyor.
Netflix’te yayınlanan Güney Kore dizisi, Seul'ün renkli mahallelerinden birinde cadde üstü bir bar açma hayali içi başka gruplarla rekabete giren eski bir mahkum ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
Apple TV +’da yayınlanan romantik komedi, Emmy ödüllü yapımcı ve yönetmen J.J. Abrams yeni projesi. Dizi, orijinal müzikleri eşliğinde karakterlerin kendilerini ve müziklerini keşfetme yolculuklarını ele alıyor.
Freeform kanalının sevilen dizisi Motherland: Fort Salem, cadılardan oluşan birlik yani Fort Salem'in içinde dönen olayları mercek altına alıyor.
Suç draması The Nest, çocuk sahibi olamayan Dan ve Emily çiftinin taşıyıcı annelik yapması için 18 yaşındaki Kaya adında bir kızla anlaştıktan sonra başlarına gelenleri konu alıyor.
Başarılı imza atan Ryan Murphy’nin Netflix için hazırladığı iddialı dizi, iyi bir politikacı olmak için ne kadar emek vermek gerektiğini mizahi bir dille anlatıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum