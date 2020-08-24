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İzlediğinize pişman olmayacağınız 12 yeni dizi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

İzleyecek yeni bir şeyler arıyorsanız doğru yere geldiniz. Sessiz sedasız yayın hayatına başlamış birbirinden başarılı 12 yeni diziden biri mutlaka size göre.

Yaz mevsiminin sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde ekranlardaki dizi çeşitliliği yavaştan artmaya başlamış durumda. Yeni bir diziye başlamadan önce mutlaka listemize bir göz atın. İzledikten sonra etrafınızdakilere tavsiye edeceksiniz. İşte izlediğinize pişman olmayacağınız birbirinden başarılı 14 yeni dizi...

Alex Rider

Usta oyuncu Haluk Bilginer’in de rol aldığı Alex Rider; aslında bir ajan olarak yetiştirildiğini sonradan fark eden gencin hikayesini konu alıyor.

Breeders

Sherlock dizisinden hatırlayacağınız Martin Freeman’ın başrolünü üstlendiği komedi dizisi, ebeveynliğin ne kadar zor olduğunu konu alıyor.

Die Hart

Kevin Hart ve John Travolta ikilisini bir araya getiren yapım, bir aksiyon filminin başrolü olmak için eğitim alan yeni bir oyuncunun başına gelenleri anlatıyor.

Feel Good

Başarılı oyuncu Lisa Kudrow’u kadrosunda barındıran Feel Good, stand-up komedyeni Mae Martin’in karmaşık hayatını gözler önüne seriyor.

For Life

Bir suç draması olan For Life, mahkum olan bir adamın özgürlüğünü geri kazanmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor.

Godfather of Harlem

Dizi, 1960'ların başlarında, bir zamanlar karmakarışık olduğu mahalleye onbir yıl hapis yattıktan sonra geri dönen suç patronu Bumpy Johnson'dan esinlenen bir hikâyenin etrafında duruyor. Dizinin başrolünü Oscar ödüllü Forest Whitaker üstleniyor.

Intelligence

İngiliz komedisinin başrolünü Friends dizisinden hatırlayacağımız David Schwimmer üstleniyor. Dizi Siber suçlarla savaşmak için birlikte hareket etmek zorunda olan Jerry ve Joseph’in maceralarını konu alıyor.

Itaewon Class

Netflix’te yayınlanan Güney Kore dizisi, Seul'ün renkli mahallelerinden birinde cadde üstü bir bar açma hayali içi başka gruplarla rekabete giren eski bir mahkum ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

Little Voice

Apple TV +’da yayınlanan romantik komedi, Emmy ödüllü yapımcı ve yönetmen J.J. Abrams yeni projesi. Dizi, orijinal müzikleri eşliğinde karakterlerin kendilerini ve müziklerini keşfetme yolculuklarını ele alıyor.

Motherland Fort Salem

Freeform kanalının sevilen dizisi Motherland: Fort Salem, cadılardan oluşan birlik yani Fort Salem'in içinde dönen olayları mercek altına alıyor.

The Nest

Suç draması The Nest, çocuk sahibi olamayan Dan ve Emily çiftinin taşıyıcı annelik yapması için 18 yaşındaki Kaya adında bir kızla anlaştıktan sonra başlarına gelenleri konu alıyor.

The Politician

Başarılı imza atan Ryan Murphy’nin Netflix için hazırladığı iddialı dizi, iyi bir politikacı olmak için ne kadar emek vermek gerektiğini mizahi bir dille anlatıyor.


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