İzlerken ağlayanlar bile var! Fatih Terim'in ayrılığı sonrası gündemi sarsan video

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası ortalık adeta karıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü... Bir taraf Fatih Terim'in ayrılığını savunurken diğer tarafta tecrübeli teknik adamın gidişine bir hayli üzüldü.

VİDEO REKOR KIRDI

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Galatasaraylı hesaplar bu videoyu paylaşarak üzgünlüklerini ifade etti. Kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım alan bu video sosyal medyada rekor kırdı. Videoyu izleyenler arasında ağlayanların da olduğu öğrenilirken Galatasaraylı taraftarlar başkan Burak Elmas'a istifa çağrısında bulundu.

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GALATASARAY AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

"Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz."

