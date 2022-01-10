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İzlerken ağlayanlar bile var! Fatih Terim'in ayrılığı sonrası gündemi sarsan video

10.01.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim ayrılığı sonrası sosyal medya adeta yıkılıyor. Fatih Terim'i seven taraftarlar tecrübeli teknik adamın ayrılığı sonrası yönetime tepki gösteriyor. Burak Elmas ile yapılan toplantı sonrası çıkan ayrılık kararı sonrası Fatih Terim'i seven taraftarlar adeta yıkıldı. Sosyal medyada paylaşılan bu video izlenme ve paylaşım rekorları kırmaya başladı. Videoyu izleyenler arasında ağlayanlar bile var. İşte o video...

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası ortalık adeta karıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü... Bir taraf Fatih Terim'in ayrılığını savunurken diğer tarafta tecrübeli teknik adamın gidişine bir hayli üzüldü.

VİDEO REKOR KIRDI

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Galatasaraylı hesaplar bu videoyu paylaşarak üzgünlüklerini ifade etti. Kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım alan bu video sosyal medyada rekor kırdı. Videoyu izleyenler arasında ağlayanların da olduğu öğrenilirken Galatasaraylı taraftarlar başkan Burak Elmas'a istifa çağrısında bulundu.

Son dakika: Fatih Terim ile yollar ayrıldı, Galatasaray'dan açıklama! Terim'in dördüncü dönemi böyle sona erdi...Son dakika: Fatih Terim ile yollar ayrıldı, Galatasaray'dan açıklama! Terim'in dördüncü dönemi böyle sona erdi...

İŞTE BAZI TWEETLER...

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GALATASARAY AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

"Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz."

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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