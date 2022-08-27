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İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç an... "Bu pozisyon şaka mı?"

27.08.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Spor Toto 1. Lig'de heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile hız kesmeden devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Erzurumspor sahasında zorlu rakibi Samsunspor ile karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlikle tamamlanan mücadelenin 50. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Erzurumspor'un golcüsü Eren Tozlu Samsunspor ceza sahası içinde ayağının boşa çıkması sonucu yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi. VAR ise herhangi bir müdahalede bulunmadı. İşte o anlar...

İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç an... "Bu pozisyon şaka mı?"

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 3. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Erzurumspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmada 2 kez penaltı kararı çıkarken ev sahibi ekip Erzurumspor mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

İZLEYENLER İNANAMADI!

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Öte yandan karşılaşmanın 50. dakikasında Samsunspor ceza sahası Eren Tozlu şut çekmek istediği esnada bir anda yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Emre Kargın, Tozlu'nun Samsunsporlu Celil Yüksel'in müdahalesi sonrası yerde kaldığına hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELDİ!

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Verilen penaltı kararı sonrası topun başına geçen Olanare skoru 2-2'ye getirirken, Emre Kargın'ın bu kararı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bazı taraftarlar "Bu pozisyon şaka mı?" yorumunda bulunurken, bazı taraftarlar "VAR, yok oldu" paylaşımı yaptı.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntü TRT Spor'dan alınmıştır)

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