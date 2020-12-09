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İzleyiciler seçti! En ateşli sahneler belli oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 09.12.2020 15:10 | Son Güncelleme:
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İngiliz izleyiciler sinemanın en ateşli sahnelerini seçti. Notebook'tan Titanic'e 10 filmden oluşan listenin içinde en yeni film ise 2017 yapımı Fifty Shades Darker oldu.

Yapılan bir anket sonucu İngilizlerin en çok sevdiği seksi sahneler ortaya çıktı.

3.680 İngiliz'den, tüm zamanların en sevdikleri seks sahnelerini ve eşleriyle birlikte denemeyi düşündükleri seks sahnelerini seçmeleri istendi.

İster Leonardo Dicaprio ve Kate Winslet tarafından canlandırılan ünlü Titanic filminin araba sahnesi ister Fifty Shades Darker'ın akıllara durgunluk veren asansör sahnesi olsun, listede birbirinden iddialı filmlerin bir o kadar iddialı seks sahneleri yer aldı.

Listede Julia Roberts ve Richard Gere’in başrollerini paylaştığı Pretty Woman'daki piyano sahnesi, Leonardo Dicaprio ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı Titanic’ten Jack ve Rose'un arabada sevişti sahne de yer aldı.

Listede dikkat çeken detaylardan biri ise katılımcıların seçtiği filmlerin çoğunun eski tarihli yapımlar olduğu. Listede yer alan en yeni tarihli film 2017 yapımı Fifty Shades Darker oldu.

Tüm zamanların en ateşli sahneleri

Cruel Intentions

Cruel Intentions

Dirty Dancing

Dirty Dancing

Fifty Shades Darker

Fifty Shades Darker

Ghost

Ghost

Mr and Mrs Smith

Mr and Mrs Smith

No Strings Attached

No Strings Attached

Pretty Woman

Pretty Woman

The Notebook

The Notebook

Titanic

Titanic

Irreversible

Irreversible
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