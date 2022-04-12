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İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

12.04.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil güvenlik tarafından durdurulan bottaki 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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