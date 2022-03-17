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İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.03.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 16 Mart'ta Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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