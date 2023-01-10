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İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 89 göçmen yakalandı

10.01.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 89 göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 89 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Çeşme ilçesi açıklarında sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen ve durdurulan 2 hareketli lastik bottaki 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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İzmir Dikili çeşme kurtarma sahil güvenlik komutanlığı

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