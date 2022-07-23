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İzmir açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.07.2022 04:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 67 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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