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İzmir açıklarında geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.06.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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