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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

25.06.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 32 kişi karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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