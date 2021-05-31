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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 74 sığınmacı kurtarıldı

31.05.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 74 sığınmacı kurtarıldı

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İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 74 sığınmacı kurtarıldı.

Çeşme açıklarında iki lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 42 kişi kurtarıldı.

Öte yandan ilçe açıklarında aynı unsurlarca geri itilen can salı içerisindeki 32 sığınmacı da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

Söz konusu sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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