SPOR

89
81
60
59
54
50
47
47
46
46
44
44
43
43
39
36
35
23
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

İzmir’de 2 maganda taraftar, Galatasaray kutlamasına döner bıçağıyla katıldı

İzmir'de, Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesi ile birlikte 2 taraftarın döner bıçaklarıyla kutlamalara katıldığı kameralara yansıdı.

İzmir’de 2 maganda taraftar, Galatasaray kutlamasına döner bıçağıyla katıldı
Emre Şen

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantilemesi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yurt genelinde kutlandı. İzmir'deki kutlamalarda ise kentin en yoğun olan cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyledi.

KUTLAMALARA DÖNER BIÇAĞIYLA KATILDI

720212_IZMIRDE-GALATASARAYIN-SAMPIYONLUGUNU-

Ancak kutlamalarda sadece araç geçişine açık olan Konak Tüneli'nde yürüyen 2 taraftar dikkat çekti. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki taraftarların ellerindeki döner bıçağını sallayarak kutlamalara gittiği cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, yaya girişine kapalı tünelde otomobillerden inen taraftarlar ile yürüyen taraftarlar yer alıyor. Yürüyen taraftarlar arasında bulunan 2 maganda ise bellerinde bulanan döner bıçağını ve başka bir bıçağı çıkartarak sağa sola sallarken görüntülendi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamasında karada tekneyle gezerek katıldıGalatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamasında karada tekneyle gezerek katıldı
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı transfer teklifini açıkladı! Bonservisine ne kadar ödenecek?Galatasaray, Osimhen'e yaptığı transfer teklifini açıkladı! Bonservisine ne kadar ödenecek?
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu? Son noktayı koydu

Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu? Son noktayı koydu

Rıdvan Dilmen'den G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası çok konuşulacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası çok konuşulacak iddia!

Amedspor taraftarı sokak ortasında Galatasaray formasını yaktı! Bir yandan da küfür ettiler...

Amedspor taraftarı sokak ortasında Galatasaray formasını yaktı! Bir yandan da küfür ettiler...

Sırra kadem basmıştı! Son hali gündemde! Görenler tanıyamadı

Sırra kadem basmıştı! Son hali gündemde! Görenler tanıyamadı

Benzin istasyonunda tanımadığı adımdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Benzin istasyonunda tanımadığı adımdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler! "Tüm dünyaya Türkiye Ligi'ni gösterdim!"

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler! "Tüm dünyaya Türkiye Ligi'ni gösterdim!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.