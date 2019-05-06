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İzmir'de babalarını öldüren kardeşlerden 'şiddet' savunması

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GÜNDEM  | 06.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesinde, anneleriyle birlikte iş insanı babaları Cihat Murat Öğüt'ü (55) öldürdükten sonra cesedini cipinin içinde yaktıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan kardeşlerden Mehmet Hadi Öğüt, duruşma salonunda, "Onun ne kadar iyi bir insan olduğunu herkes biliyor" diyerek, yeğenlerinin cezalandırılmasını isteyen halasına, "Olay günü babam anneme şiddet uygulamasıydı bugün burada olmayacaktık. Maddi olarak iyi olmak, iyi baba olmak anlamına gelmiyor' dedi.

İzmir'de babalarını öldüren kardeşlerden 'şiddet' savunması

Torbalı'da, geçen yıl 15 Nisan günü ormanlık alanda ateşe verilen 35 TTG 35 plakalı cipin içinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün yanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Cihat Murat Öğüt'ün eşi Öznur(46), çocukları Batuhan Ata(19) ve Mehmet Hadi Öğüt(24) ile arkadaşları C.G., iş insanını evde öldürüp, halıya sardıkları cesedi ciple birlikte ormanlık alanda yaktıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.G., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Anne Öznur Öğüt ve oğulları hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, C.G. hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bir önceki duruşmada anne Öznur Öğüt'ün tahliye edildiği davaya İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık Öznur Öğüt ve öldürülen babanın kardeşi Fatma Bahar Narin katıldı. Taraflar avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz sanık C.G. ise gelmedi.

'MADDİ OLARAK İYİ OLMAK, İYİ BABA OLMAK ANLAMINA GELMİYOR'

Duruşma savcısının mütalaasını hazırlamak için süre talebinde bulunduğu duruşmada

söz isteyen Fatma Bahar Narin, sanıkların cezalandırılmalarını talep ederek, "Benim kardeşim keşke bugün burada olsa ve kendine yapılanları anlatabilse. Kardeşimi sürekli kötü bir insan olarak gösteriyorlar ama onun ne kadar iyi bir insan olduğunu herkes biliyor" dedi.

Sanıklardan Mehmet Hadi Öğüt ise babasının annesine yıllardır şiddet uyguladığını iddia ederek, "Olay günü babam anneme o şekilde davranmasıydı bugün burada olmayacaktık. Maddi olarak iyi olmak, iyi baba olmak anlamına gelmiyor. Ben bir çocuk olarak babamın gözüne girebilmek için çok uğraştım" diye konuştu. Batuhan Ata Öğüt de olay gününü anlatarak, "O gün babam annemi boynundan tuttuğunda annemin ayaklarının yerden kesildiğini görünce kendimi kaybettim. Annem öldü sandım. Annemi kurtarmak için müdahale ettik. Sonuçta ölen babam. Halamın böyle konuşması doğru değil. Onun yanında da defalarca annem şiddet gördü. Bir kez olsun araya girmedi" dedi.

'HALA SİGARA İZLERİ VAR'

Tutuksuz sanık Öznur Öğüt, hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep ederek, "Benim vücudumda hala sigara izleri var. Yılbaşı gecesi bile yumruk attı, saçlarımı yoldu. Eşimin ailesi bize iftira atıyor. Benim acım zaten büyük" diye konuştu.

SAVCI MÜTAALASINI HAZIRLAYACAK

Mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine, Öznur Öğüt’ün adli kontrol şartlarının kaldırılması talebenin reddine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)


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izmir babalarını yakan kardeşler duruşma

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sizin gibi cani eş ve evlât olmaz olsun.
çok acı durumlar çoookkk...
HAYIRLI EVLAT , HAYIRLI EŞ....EĞER BABANIZ ANNENİZİ DÖVDÜ İSE VE ŞİDDET UYGULUYORDU İSE POLİSE HASTANEYE MAHKEMEYE DAHA ÖNCE GİTMİŞ OLMALISINIZ.HİÇ BİR ŞİKAYETİNİZ YOKSA AKLIMA BABA PARASINI YEMEK GELİYOR...
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