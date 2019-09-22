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İzmir'de boşandığı eşinin barışma teklifini kabul etmeyen eski hemşire 30 yerinden bıçaklandı

Recep Demircan Recep Demircan
YAŞAM  | 22.09.2019 15:36 | Son Güncelleme

İzmir Tire'de eski hemşire Fatma Tüfenkçi, bir süre önce boşandığı Günay Alkan'ın barışma teklifine olumsuz yanıt verince sokak ortasında 30 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tüfenkçi'nin tedavisi devam ederken Alkan polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi, Çobanyıldızı Sokak'ta meydana geldi. Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi'nde çalışan ve mesaisi biten hemşire Fatma Tüfenkçi evine dönerken, bir süre önce boşandığı Günay Alkan tarafından önü kesildi. Alkan, iddiaya göre iki çocuğunun annesi olan Tüfenkçi'den kendisine dönmesini istedi. Tüfenkçi, eski eşine olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Günay Alkan cebinden çıkardığı bıçakla Tüfenkçi'yi karnından çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Tüfenkçi kanlar içinde birkaç metre yürüdükten sonra yere yığılırken, Alkan olay yerinden kaçtı.

30 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tüfenkçi, görev yaptığı Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Vücudunda yaklaşık 30 bıçak yarası bulunan ve durumu ağır olan Tüfenkçi, Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Günay Alkan'ı kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

Kaynak: DHA-İHA


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izmir hemşire cinayet

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