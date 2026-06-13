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İzmir’de Dünya Kupası heyecanı dev ekranlarda yaşanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Dünya Kupası’nda A Milli Takım’ın maçlarını Bornova, Göztepe, Karşıyaka ve Buca’da kurulacak dev ekranlar aracılığıyla İzmirlilerle buluşturacak.

İzmir’de Dünya Kupası heyecanı dev ekranlarda yaşanacak
Emre Şen

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası coşkusunu kentin dört bir yanında kuracağı dev ekranlarla futbolseverlerle buluşturacak.

A Milli Futbol Takımı’nın ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvadaki karşılaşmaları, İzmir’de ortak heyecana dönüşecek. Bornova Büyük Park, Göztepe Sahil Denizatı Parkı, Karşıyaka Yasemin Kafe önü ve Buca Hasanağa Parkı, buluşmaların adresi olacak. Milliler, yarın TSİ 07.00’de Avustralya, 20 Haziran saat 06.00’da Paraguay ve 26 Haziran saat 05.00’te ABD ile oynayacak.

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Türkiye
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