İzmir'de tropik fırtına nedeniyle amatör maçlar iptal

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Eylül'de yapılacak tüm amatör futbol müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan raporlar doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu bilgisi dahilinde ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Ertelenen maçlarda 28 Eylül 2018'den sonra tescili yapılmış oyuncular, yöneticiler ve teknik adamların görev yapamayacağı kaydedildi.
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