SPOR

İzmir'de tropik fırtına nedeniyle amatör maçlar iptal

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 28.09.2018 17:23 | Son Güncelleme

İzmir'de beklenen tropik fırtına nedeniyle hafta sonu oynanacak amatör futbol müsabakalarının iptal edildiği bildirildi.

İzmir'de tropik fırtına nedeniyle amatör maçlar iptal

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Eylül'de yapılacak tüm amatör futbol müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan raporlar doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu bilgisi dahilinde ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Ertelenen maçlarda 28 Eylül 2018'den sonra tescili yapılmış oyuncular, yöneticiler ve teknik adamların görev yapamayacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Tropik fırtına

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