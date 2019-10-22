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İzmir'de üvey kardeş vahşeti! Komşuları yardım çığlıklarına koştu!

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YAŞAM  | 22.10.2019 01:33 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Efecan Demirtaş (25), tartıştığı üvey kardeşi Alper Demirtaş tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Alper Demirtaş (19) polis ekiplerince yapılan çalışmayla kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Postacılar Mahallesi 7666 Sokak'taki apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Efecan Demirtaş ailesiyle yaşadığı dairede tek başına otururken, üvey kardeşi Alper Demirtaş eve geldi.

Bir süre sonra ikili arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüşti. Yaşanan arbede sırasında iddiaya göre Alper Demirtaş yanında getirdiği bıçakla ağabeyini salonda bıçakladı.

Olayın ardından Alper Demirtaş evden kaçarken, Efecan Demirtaş'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları yanına gitti. Demirtaş'ı kanlar içinde yerde gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Efecan Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde inceleme yapan polis, layla ilgili soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri komşuların ifadesine başvurup ardından çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Şüpheli Alper Demirtaş, polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Efecan Demirtaş'ın üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü haberini alan yakınları, apartmanın önünde sinir krizi geçirdi. Demirtaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir bayraklı Alper Demirtaş

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