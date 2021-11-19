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İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

19.11.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müştekiler ile sanıklar arasında gerginlik yaşanınca duruşmaya ara verildi

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin davada "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda tutuksuz sanıklar, avukatlar ve müştekiler hazır bulundu.

Bir müşteki avukatı, önceki duruşmada sorduğu soruların ve verilen cevapların kayıtlara geçirilmediğini öne sürerek, zabıt katibinin değiştirilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı, talebi uygun bularak başka bir katibi duruşmada görevlendirdi.

Tutuksuz sanıklardan eski apartman yöneticisi R.B, binada 1999 yılından 2010 yılına kadar oturduğunu ve daha sonra evini kiraya vererek İstanbul'a taşındığını söyledi.

Apartmanda oturduğu 2006-2009 yıllarında binada yöneticilik yaptığını anlatan R.B, şöyle dedi:

"Yöneticilik dönemimde apartmanda daha önceki depremlerden dolayı hasar kaydı yoktu. 2005 yılındaki depremde binada küçük çatlakların olduğunu ancak deprem için güçlendirme konusunda bir şey yapıldığını hatırlamıyorum. Apartmanda oturduğum dönemde depreme dayanıksız olduğu yönünde bir düşünce yoktu, olsaydı çocuklarımla beraber orada oturmazdım. Apartmanda yapılacak kentsel dönüşümle ilgili de bir bilgim yok. Ben taşındığımda apartmanın altındaki iki iş yeri birleştirilmiş ve öylece kullanılıyordu."

- Müştekiler ile sanıklar arasında gerginlik

R.B'nin savunmasının alınması sırasında depremde 2 çocuğunu yitiren Emine Yücel'in de olduğu müştekiler ile sanıklar arasında sert tartışmalar yaşandı.

"Sanığın gözlerinin içine bakarak soru sormak istiyorum." diyen Yücel'e Mahkeme Başkanı izin vermedi.

Salondaki gerginlik devam edince duruşmaya ara verildi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

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