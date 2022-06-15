YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 sanığa ceza

İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 sanığa ceza

15.06.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme heyeti 5 sanığa, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar çeşitli hapis cezaları verirken, 6 sanığın beraatına hükmetti

İZMİR (AA) - İzmir depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yılmaz Erbek Apartmanı için açılan davada yargılanan sanıklardan 5'ine, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar çeşitli hapis cezaları verildi, 6 sanık beraat etti.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ile müştekiler ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, geçen celse bir sanık avukatının "reddi heyet" talebinin, üst mahkeme olan 10. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini bildirdi.

Arsa sahibi Mustafa Yılmaz, son savunmasında, binanın müteahhidinin kendisi olmadığını vurguladı.

Arsasına karşılık 13 daire ve dükkan aldığını, dairelerin bazılarını da sattığını anlatan Mustafa Yılmaz, "İnşaatta 13 daire haricinde hiçbir şeye karışmadım. Mal sahibi olarak binanın daha sağlam olması için mücadele ettim. Ben mal sahibi olarak olmayan şeyleri ispatlamaya çalıştım. Benim bir sorumluluğum yok ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Söz alan diğer sanıklar da son sözlerinde suçsuz olduklarını savunup beraatlerini istedi.

- 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verdi. Kararda Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

İnşaat mühendisi Ali Özsoy'ya 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Pervis Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7'şer yıl 6 ay hapis cezaları verildi. Mahkeme heyeti, bu sanıkların tutuklanmasına ise hükmetmedi.

Mahkeme heyeti, yüksek jeoloji mühendisi A.D, kooperatif üyesi A.Y, yapının fenni mesulü olarak görevlendirilen E.İ, binanın kat karşılığı yapımını üstlenen kooperatifin de başkanlığını yapan K.K, kooperatif yöneticisi Z.Y. ile zemin etüdü raporunda imzası bulunan inşaat mühendisi P.U'nun beraatine hükmetti.

- Davanın geçmişi

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde alt katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden kamu görevlisi olanların dosyaları ayrılmış, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 zanlı hakkında, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Binada dükkanların da bulunduğu bazı yapıların sahibi Mustafa Yılmaz dışındaki sanıklar, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.

Apartmanda dükkanların bulunduğu bölümde kolonların kesildiği iddia edilmiş ancak yargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporlarında ise hiçbir kolonda donatı kesilmesi izine rastlanmadığı bildirilmişti.

Davada bir öncesi celsede sanık avukatı, "reddi heyet" talebinde bulunulmuş, bir üst mahkeme olan 10. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldüİzmir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildiBursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
deprem

İzmir Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:17
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Çarşamba

Barın Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Egenur Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Birancı Eczanesi
Bayrakli
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.