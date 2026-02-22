SPOR

İzmir derbisinde "5 kuruş" kaosu! Altay'ın bilet misillemesine Tire FK'dan olay yanıt: "Büyük Altay'ı nasıl muhtaç ettiniz açıklayın!"

TFF 3. Lig'deki Altay - Tire 2021 FK mücadelesine futbol değil, eşi benzeri görülmemiş bilet krizi damga vurdu! Sezonun ilk yarısındaki 325 TL'lik deplasman biletine misilleme yapan Altay yönetimi, misafir tribün biletlerini "5 kuruş" olarak belirledi. 1-1 biten gergin rövanşın ardından Tire FK'dan gelen "Büyük Altay'ı nasıl 5 kuruşa muhtaç ettiniz?" cevabı ise ortalığı kelimenin tam anlamıyla savaş alanına çevirdi!

Emre Şen

TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir'in asırlık çınarı Altay ile Tire 2021 FK arasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan İzmir derbisine, sahadaki futboldan çok yönetimler arasındaki bilet savaşı damga vurdu. 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan mücadelenin öncesi ve sonrasında yaşananlar Türk futbol gündemine oturdu.

325 TL'LİK BİLETE KARŞILIK 5 KURUŞLUK İNTİKAM!

İki İzmir ekibi arasında sezonun ilk yarısında Tire'de oynanan ve Altay'ın 2-1 kazandığı ilk maçta, siyah-beyazlı taraftarlar için deplasman tribünü bilet fiyatı 325 TL olarak belirlenmişti. O maçta hem protokol tribününde hem de soyunma odası koridorlarında ciddi olaylar yaşanmıştı.

Bu durumu unutmayan Altay yönetimi, rövanş maçında benzeri görülmemiş bir misillemeye imza attı. Konuk Tire 2021 FK taraftarları için deplasman tribünü biletleri sembolik olarak "5 kuruş" fiyatla satışa sunuldu. Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın sosyal medyadan yaptığı "Herkes ederi kadar" paylaşımı ise tansiyonu iyice yükseltti.

İzmir derbisinde "5 kuruş" kaosu! Altay ın bilet misillemesine Tire FK dan olay yanıt: "Büyük Altay ı nasıl muhtaç ettiniz açıklayın!" 1

TİRE FK'DAN ZEHİR ZEMBEREK YANIT: "HESAP TUTMADI"

Sahada 1-1 biten maçın ardından Tire 2021 FK cephesinden Altay'ın bu hamlesine çok sert bir karşılık geldi. Resmi hesaplardan "Hesap tutmadı" başlığı ve 5 kuruş görselleriyle yayınlanan mesajda şu çarpıcı ifadelere yer verildi:

"Büyük Altay'ı yönetiminiz ile nasıl 5 kuruşa muhtaç ettiniz açıklarsınız. Sizin deyiminizle 5 kuruşluk takımımız, 5 kuruştan çok daha fazla futbol dersi verdi size!"

İzmir'in 112 yıllık dev çınarı ile 5 yıllık genç temsilcisi arasında yaşanan bu benzeri görülmemiş gerilim, her iki kulübün taraftarları arasında da sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

