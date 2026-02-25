SPOR

Mithat Pala: "Çok kaliteli olduğumuz için 3 puanı alacağımızı düşünüyorum"

Çaykur Rizespor’un orta saha oyuncusu Mithat Pala, "Biz eğer kendi kimliğimizi ve karakterimizi sahaya yansıtırsak çok kaliteli olduğumuz için 3 puanı alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.

MİTHAT PALA: "YUKARILARA TIRMANMAK İSTİYORUZ..."

Mehmet Cengiz Spor Tesisleri’nde gerçekleşen idman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizesporlu Mithat Pala, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak son haftalarda çıkış yakaladıklarını dile getirerek, "Lige İlhan Hoca ile başlamıştık, sonrasında Recep Hoca ile devam eden bir periyod vardı. Lige bu yıl çok istediğimiz gibi başlayamadık. Sezon geneline de baktığımızda bize yakışan oyunu yansıtamadığımızı düşünüyorum ama bunu son haftalarla birlikte biraz daha kırdığımızı da düşünüyorum. Çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. Kalan haftalarda galibiyet serimizi sürdürüp çıkışa geçmek, Rizespor’un hak ettiği, kadro kalitemizin de hak ettiği yukarılara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.

Kasımpaşa’dan 3 puan ile dönmeyi hedeflediklerini kaydeden Pala, "Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli bir maç. Puan açısından baktığımızda tabloda şuanda rakibimiz gözüküyor. Kazanmak istediğimiz bir maç ilk maçta Rize’de talihsiz bir mağlubiyet yaşamıştık. Orda şimdi kazanacağımız maçla birlikte 2’li averajı da almak istiyoruz. Aslında bizim hedefimiz yukarılar. Kesinlikle alt sıralarla işimiz olmayacağını biliyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Son oynadıkları Fenerbahçe maçını da analiz ettik. Biz eğer kendi kimliğimizi ve karakterimizi sahaya yansıtırsak çok kaliteli olduğumuz için 3 puanı alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Çaykur Rizespor
