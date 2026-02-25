SPOR

Almanlar duyurdu, İstanbul karıştı! Kim Min-Jae Türkiye'ye geri dönüyor

Türkiye futbolunun iki dev kulübü Galatasaray ve Beşiktaş’ın, savunma hattını takviye etmek için Bayern Münih'in Güney Koreli stoper Kim Min-Jae’ye yöneldiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Transfer çevrelerinde dolaşan bilgilere göre iki büyük ekip, 25 yaşındaki defans oyuncusunu kadrolarına katmak için ciddi bir şekilde çalışıyor.

Kim Min‑Jae için hem Galatasaray hem de Beşiktaş’ın transfer yarışına girdiği iddia edildi. Kulüplerin savunma hattını güçlendirmek adına Güney Koreli stoperi gündemine aldığı öne sürülüyor.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ YILDIZI DEVLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ!

Güney Kore futbolunun en önemli yıldızlarından olan Kim Min-Jae, son dönemde gösterdiği başarılı performansla Avrupa'da ön plana çıkmıştı. Türkiye’nin önde gelen iki kulübü, hem lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek adına bu genç stoperi radarına aldı.

Özellikle Galatasaray’ın uzun süredir aradığı fiziksel ve taktiksel özelliklere sahip bir savunmacı arayışı, Kim Min-Jae’ye olan ilgiyi artırmış durumda. Beşiktaş cephesi de aynı şekilde Güney Koreli futbolcuyu izliyor ve teklif hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor.

ALMANLAR DUYURDU!

Galatasaray'ın stoper transferinde hedef küçültmediği ve Kim Min-jae için nabız yokladığı öne sürüldü. Alman basınından TZ’nin haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Güney Koreli yıldızı yakından tanıyan Victor Osimhen ve Sacha Boey ile iletişime geçerek oyuncuyla ilgili bilgi aldı.

Her iki kulübün de resmi teklif aşamasına gelmeden önce oyuncu ve menajeriyle görüşme trafiğini başlattığı, yaz transfer döneminde bu konuda önemli gelişmelerin yaşanabileceği transfer kulislerinde konuşuluyor.

Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika bayern munih beşiktaş galatasaray kim min-jae
