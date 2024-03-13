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İzmir Dikili'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA AA
13.03.2024 11:00
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İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu, bir otomobil mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak sonucu ilçe merkezindeki İsmet Paşa Caddesi'nde rögarlar taştı, su birikintileri oluştu. Trafikte aksamaların yaşandığı bölgede rögar kapaklarının çıkması sonucu bir araç çukura girerek mahsur kaldı.

Bölgede bir iş yeri ile bir apartmanın giriş katını da su bastı.

Sanayi Caddesi'nde de yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle esnaf zorluk yaşadı. Bir esnafın iş yerinin önündeki su birikintisine espri amaçlı olta attığı görüldü.

Ekiplerin su tahliye çalışması yürüttüğü ilçede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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yağmur rögar kapağı olta

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