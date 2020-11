İzmir Ekonomili profesöre ‘TÜBİTAK’ onuru

"Türkiye enerji alanında büyük aşama kaydetti"

Prof. Dr. Biresselioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ödül tarafıma, enerji ve çevre politikası yapım süreçleri, mevcut enerji ve çevre politikalarının analizi ve gelecek tasarımı, enerji güvenliği, enerji dönüşümünün ekonomik, sosyal, politik ve çevresel etkileri ile toplumun karşılaştığı zorluklar konularındaki uluslararası çalışmalarım neticesinde tevcih edildi. Aldığım ödül, aynı zamanda sorumluluğumu da artırıyor. Türkiye, enerji alanındaki çalışmalarına hız veren, dünya genelinde dikkat çeken adımlar atan, enerji dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefleyen, enerjide dışa bağımlılığını azaltma yolunda aşama kaydeden bir ülke. Hızla artan yenilenebilir enerji yatırımları ve Akdeniz’de, Karadeniz’de yapılan keşif çalışmaları, bunun en güzel örneği. Bu noktada, enerji alanında yapılan her çalışmanın büyük önem taşıdığını biliyor, bu bilinçle hareket ediyorum."

Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Avrupa Enerji Araştırmaları Birliğinin (EERA) “e3s” ortak programının yürütme kurulu üyesi ve Akdeniz İnsanları Meclisinin de (ACIMEDIT) İzmir Başkanı. Prof. Dr. Biresselioğlu’nun birçok makalesi, uluslararası endekslerde taranan en prestijli ve yüksek etki faktörlü Energy Research and Social Science, Energy Policy, Journal Of Cleaner Production ve Renewable Energy gibi dergilerde yayınlandı. Prof. Dr. Biresselioğlu, enerji dönüşümü ve enerji politikaları konusunda ECHOES, EERADATA, eCREW, ENCHANT gibi birçok AB Ufuk 2020 projesinde “İş Paketi Lideri” olarak görev yapıyor. Hali hazırda, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Türkiye’nin Kuzey Kutbu Bölgesine yönelik yol haritasını hazırlamayı amaçlayan bir proje de yürütüyor. Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Misafir Öğretim Üyesi olarak Enerji Güvenliği ve Politikaları konularında Den Haag University (Hollanda), University of Aalborg (Danimarka), Budapest College of Management (Macaristan), University of Salerno (İtalya) ve University of Minho’da (Portekiz) dersler de verdi.