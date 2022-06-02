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İzmir, kurtuluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor

02.06.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir, kurtuluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'dan İzmir'e "Zafer Yolu" yürüyüşü düzenleyecek, yüzme şampiyonası, konser ve paneller yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantıda, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla "1922'den geleceğe" ve "Demokrasinin Yüzü: İzmir" sloganlarıyla gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün barışa verdiği öneme işaret eden Soyer, "İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı. Gelecek yeni yüzyılı barışın yüzyılı olarak tanımlıyoruz." dedi.

Soyer, program kapsamında Kocatepe'den İzmir'e üniversiteliler, dağcılar ve sporcuların katılacağı Zafer Yolu yürüyüşü yapılacağını, 25 Ağustos akşamı Çakırözü Köyü'nden başlayacak yürüyüşün 9 Eylül sabahı İzmir Kordon'da tamamlanacağını ifade etti.

Zafer Yolu'nun 100 yıl önce Türk ordularının kullandığı güzergahtan geçtiğini dile getiren Soyer, "O akşam sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük kutlamasını Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Soyer, etkinlikler çerçevesinde önem verdiği bir diğer programın da 2. yüzyıl İzmir İktisat Kongresi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Düşünün daha ortada Cumhuriyet, bir gelecek hayali yok. Böyle bir ortamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk İktisat Kongresi'ni İzmir'de topluyor ve hayata geçirilecek ekonomi politikalarının tespiti yapılıyor. Şimdi daha iyi koşullarda oluruz ya da olmayız. Bu tartışmalıdır. Ama şunu biliyoruz ki 2. yüzyılda ekonomi politikalarının tartışılmasına, masaya getirilmesine ve demokratik biçimde tarafların o masada bir araya gelip bunu müzakere etmesine ihtiyaç var."

Programda, 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışı, İzmir'in Kurtuluş Günü 100. Yıl Senfonik İzmir Türküleri Albüm Projesi ve Konseri, 100. Yıl Anı Evi'nin hizmete alınması, Uluslararası Açık Su Yarımada Yüzme Şampiyonası'nın düzenlenmesi, En Büyük Zafer Barıştır Anıtı'nın Bayraklı Rekreasyon Alanı'na yerleştirilmesi gibi etkinlikler yer alıyor.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliğiyle yapılacak 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nin 10-19 Haziran tarihlerinde düzenleneceği bildirildi.

Festivalin İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle 100'ü aşkın uzun metrajlı film içeren zengin bir programla seyircilerini ağırlayacağı kaydedildi.

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Tunç Soyer

İzmir Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:55
Sabah
05:42
Öğle
13:14
İkindi
17:08
Akşam
20:37
Yatsı
22:16
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