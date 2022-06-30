İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2022 BELLİ OLDU MU? İzmir lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi!

İzmir lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki İzmir lise taban puanları 2022 belli oldu mu? İzmir lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi ile ilgili merak edilenler haberimizde...
İzmir'de yer alan liselerin taban puanları merak konusu oldu.
İzmir'in ilçelerinde yaşayan çok sayıda öğrenci İzmir lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor.
5 Haziran'da sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor.
Şu an geçen senenin puanları aşağıda bulunmaktadır.
İzmir'in ilçelerindeki liselerin taban puanları ve detaylar: