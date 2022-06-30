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İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2022 BELLİ OLDU MU? İzmir lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi!

30.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi, 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki İzmir lise taban puanları 2022 belli oldu mu? İzmir lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2022 BELLİ OLDU MU? İzmir lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi!

İzmir lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki İzmir lise taban puanları 2022 belli oldu mu? İzmir lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

İZMİR LİSE TABAN PUANLARI

İzmir'de yer alan liselerin taban puanları merak konusu oldu.

İzmir'in ilçelerinde yaşayan çok sayıda öğrenci İzmir lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor.

5 Haziran'da sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor.

Şu an geçen senenin puanları aşağıda bulunmaktadır.

İZMİR NİTELİKLİ OKULLAR LİSTESİ

İzmir'in ilçelerindeki liselerin taban puanları ve detaylar:

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