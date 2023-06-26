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İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2023 MEB.GOV.TR: İzmir Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi LGS taban puanları, yüzdelik dilim ve kontenjanları

26.06.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir lise taban puanları ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapılacak ve yüzdelik dilimler ile kontenjanları inceleyen öğrenciler belirtilen süreçte tercih yapacaklar. Öte yandan MEB, LGS tercih kılavuzunu bugün yayımlayacak. Peki Peki İzmir'deki okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nedir? İşte İzmir Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları ile ilgili detaylar....

İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2023 MEB.GOV.TR: İzmir Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi LGS taban puanları, yüzdelik dilim ve kontenjanları

İzmir lise taban puanları ile ilgili son dakika açıklaması bugün (26 Haziran 2023 Pazartesi) MEB tarafından yapılacak. 4 Haziran'da düzenlenen LGS sınavı sonrası sonuçlar 23 Haziran'da öğrencilerin erişimine açıldı. Anadolu, Fen ve İmam Hatip Liseleri için araştırma yapanlar İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor.Öte yandan MEB, LGS tercih kılavuzunu bugün yayımlayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencileri ilgilendiren bir açıklamada bulundu ve Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacaklarını ifade etti. İşte İzmir Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları ile ilgili merak ayrıntılar....

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İzmir LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İzmir lise taban puanları 2023, 26 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak olan tercih kılavuzu sonrası belli olacak.

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İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2023

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu inceleyen adaylar, 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler.

2022 yılına ait İzmir'daki liselerin taban puanları...

İZMİR LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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DEPREMZEDELERE LGS'DE EK KONTENJAN

LGS'de depremzedelere ek kontenjan verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız"

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LGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları 23 Haziran'da adayların erişimine açıldı.

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LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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