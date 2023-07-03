İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB LGS İzmir lise taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

İzmir lise taban puanları ile ilgili araştırmalar 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü hız kazandı. LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından MEB internet adresinde e-Okul sayfasından ya da herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilmektedir. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Meslek Liseleri ve 2023 İzmir lise taban puanları internette araştırılıyor. İşte, LGS İzmir taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...

İZMİR LGS TABAN PUANLARI 2023

İzmir LGS taban puanları tercih sürecinde işlem yapacak öğrenci ve veliler tarafından incelenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.

İZMİR LİSE TABAN PUANLARI, YÜZDELERİ, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI

Sıralama tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde şeklinde ilerlemektedir.

50818 BORNOVA Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 488,2011 0,15 500 0,01

50681 BUCA Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 477,7487 0,56 488,4974 0,14

49360 ÇİĞLİ Çiğli Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 446,9443 3,16 480,281 0,44

50248 TİRE Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 441,8604 3,75 475,0928 0,71

50089 MENEMEN Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 436,1869 4,45 469,9863 1,05

49453 BERGAMA Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 427,7336 5,56 482,9342 0,33

50602 ÖDEMİŞ Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 425,1075 5,93 483,2627 0,3

50299 URLA Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 389,1771 11,88 431,0037 5,12

39774 TİRE Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 375,1362 14,68 442,2187 3,71

41102 BUCA Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 402,3764 9,52 436,263 4,44

40971 TİRE Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 369,4825 15,88 419,1805 6,81

50831 BORNOVA Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 461,2979 1,73 486,8538 0,19

50829 BORNOVA Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca 460,8801 1,78 476,6893 0,61

50830 BORNOVA Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Fransızca 459,9603 1,84 476,6893 0,61

40121 KONAK Kız Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 453,2107 2,49 487,7967 0,18

40120 KONAK Kız Lisesi Anadolu Lisesi Almanca 451,1988 2,7 459,2404 1,92

49431 BUCA Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 444,6594 3,42 469,0878 1,12

49607 KARABAĞLAR Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 437,5295 4,28 450,8748 2,73

49369 GÜZELBAHÇE Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 433,103 4,84 479,5802 0,47

50195 GAZİEMİR Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 431,3601 5,07 450,1804 2,8

49609 KARŞIYAKA 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 430,3416 5,21 449,1033 2,92

49315 BORNOVA Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 426,7143 5,7 451,7271 2,65

49316 BORNOVA Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca 424,0174 6,09 446,0321 3,26

49796 KONAK Konak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 420,3582 6,63 444,351 3,46

39868 KARABAĞLAR Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 417,3206 7,1 437,4018 4,3

39867 KARABAĞLAR Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca 416,754 7,18 433,5325 4,79

49710 MENDERES Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 414,7432 7,49 434,6637 4,64

49434 TORBALI Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 409,6202 8,3 441,5789 3,78

50798 ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 402,7336 9,46 430,0612 5,25

40337 BAYINDIR Ulfet Onart Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 309,109 32,87 413,1065 7,74

49341 KONAK Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca 472,4817 0,88 489,8442 0,11

49343 KONAK Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 469,8705 1,05 495,8109 0,03

49342 KONAK Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Fransızca 469,1365 1,11 488,2011 0,15

50565 KARŞIYAKA Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 443,4859 3,56 488,4974 0,14

50564 KARŞIYAKA Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca 443,0356 3,62 459,969 1,84

50552 BERGAMA Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 389,6412 11,79 464,0861 1,5

50125 KONAK Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 357,0289 18,74 436,5131 4,41

49524 KEMALPAŞA Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 353,4613 19,61 412,5259 7,84

49775 KARABAĞLAR Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 330,3247 25,88 476,0635 0,65

49998 MENEMEN Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 303,0316 35,1 414,5137 7,53

40141 GAZİEMİR Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 298,2276 36,93 397,4368 10,38

49864 MENDERES Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 288,7438 40,8 404,6363 9,14

50685 ÖDEMİŞ Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 281,9275 43,78 411,3662 8,02

40008 KARABAĞLAR Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 280,1925 44,56 376,9446 14,31

50339 BERGAMA Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 264,1061 52,44 367,6581 16,28

50259 KARABAĞLAR 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 253,0058 58,51 366,2197 16,6

39907 TORBALI Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 241,6144 65,38 364,0942 17,08

49841 BUCA Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 237,7633 67,85 364,4576 17

65541 TORBALI Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 231,7633 71,86 347,8765 21,01

50776 BORNOVA Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 225,7951 75,93 331,3179 25,58

65491 KARŞIYAKA Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 225,6199 76,06 369,1998 15,95

50007 GÜZELBAHÇE Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 201,0119 91,8 376,0946 14,48

40846 ÇİĞLİ Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 200,3252 92,15 379,8977 13,7

40960 SEFERİHİSAR Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 193,3376 95,16 382,1371 13,25

49559 KARABAĞLAR Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 191,2663 95,87 404,7649 9,12

39768 KARŞIYAKA Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 179,4417 98,6 420,568 6,6

50124 KONAK Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 371,5664 15,43 459,4659 1,9

49999 MENEMEN Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 345,3241 21,68 418,4401 6,93

50197 KONAK Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Almanca 318,1494 29,75 368,1466 16,18

65489 GAZİEMİR Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 308,6272 33,04 404,7178 9,13

40009 KARABAĞLAR Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Fransızca 228,1766 74,3 368,0047 16,21

39769 KARŞIYAKA Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 210,353 86,43 343,3096 22,21

40185 BAYRAKLI Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI İngilizce 206,3216 88,9 391,4676 11,44

65490 KARABAĞLAR Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İtalyanca 185,6838 97,43 323,0653 28,15

50710 KONAK Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 345,8077 21,56 400,518 9,84

50170 KONAK Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI İngilizce 328,2909 26,5 409,5703 8,31

49638 BORNOVA Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 319,9552 29,15 406,5784 8,81

49368 SELÇUK Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI İngilizce 314,383 31,02 385,0846 12,67

49706 KONAK Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 309,6551 32,67 344,9931 21,77

50566 BAYRAKLI Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 303,4453 34,94 389,0317 11,9

50762 KONAK Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 279,7996 44,75 393,0625 11,16

65425 KARŞIYAKA Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 278,7219 45,24 386,102 12,47

50842 GAZİEMİR Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 278,5105 45,34 373,9224 14,94

40000 BAYRAKLI Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 276,0767 46,5 368,389 16,12

72382 ALİAĞA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 274,0702 47,44 391,8356 11,37

50126 KARABAĞLAR Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 271,6747 48,59 366,5635 16,53

50493 BORNOVA Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 271,5664 48,65 326,1428 27,16

50828 ALİAĞA Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ADALET ALANI İngilizce 270,6352 49,11 363,8011 17,15

50495 KONAK Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 269,9503 49,45 345,8048 21,56

50653 NARLIDERE Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI İngilizce 269,4783 49,68 366,1636 16,62

50216 ALİAĞA Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 262,8447 53,1 395,5163 10,72

65467 ALİAĞA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 259,5098 54,88 397,3305 10,4

49944 KONAK Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 258,819 55,26 317,5034 29,97

39747 ALİAĞA Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 258,0029 55,71 317,1214 30,09

50108 KONAK Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 256,4336 56,58 338,047 23,64

65426 KARŞIYAKA Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 254,0793 57,89 354,5866 19,34

50092 KARABAĞLAR Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 252,4232 58,84 361,9896 17,57

72385 ALİAĞA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 252,3865 58,86 360,6847 17,88

50518 BORNOVA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI İngilizce 247,9965 61,45 325,4395 27,39

49599 KEMALPAŞA Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 247,2534 61,9 390,1934 11,68

50450 ÇİĞLİ Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 243,4056 64,26 385,4671 12,6

50593 KONAK Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 243,4022 64,27 359,5044 18,16

49543 MENEMEN Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 239,3759 66,8 317,8569 29,85

50722 BORNOVA Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 236,6814 68,56 358,3868 18,42

50554 BUCA Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 234,2327 70,19 290,422 40,09

49829 BORNOVA Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 233,2802 70,82 302,9965 35,11

40061 KONAK Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 230,8673 72,47 375,8434 14,54

39898 GAZİEMİR Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 230,6465 72,62 354,1444 19,45

49745 KARABAĞLAR Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 224,5891 76,76 346,2055 21,45

50266 KONAK Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI İngilizce 206,3351 88,89 291,7849 39,52

39959 BAYRAKLI Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI İngilizce 203,5387 90,47 307,3064 33,51

50636 KARABAĞLAR Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 180,7948 98,39 285,6059 42,15

72363 KİRAZ Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI İngilizce 179,8854 98,54 364,0583 17,09

49982 BORNOVA Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 178,7331 98,7 303,5276 34,91

39686 BUCA Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 178,4545 98,74 357,98 18,52

50807 KONAK Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI İngilizce 169,325 99,56 343,055 22,27

40198 TORBALI Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 167,0763 99,67 350,3045 20,39

39889 KONAK Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 274,9866 47,02 363,7045 17,17

49716 KONAK Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 259,506 54,88 339,7851 23,16

39815 BUCA Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 244,9749 63,3 385,4005 12,61

39842 BUCA Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 207,4566 88,21 291,5619 39,62

50430 KONAK Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI) İngilizce 199,5039 92,55 317,0438 30,12

50840 KONAK Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) İngilizce 185,6081 97,44 363,5704 17,2

41073 BUCA Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 185,3017 97,52 331,0737 25,65