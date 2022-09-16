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İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

16.09.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 19 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, ele geçirdikleri müştekilere ait sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı "forex" yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulundukları, hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp kendileriyle iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadiyle yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri ve bu kişilere yüksek para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, kazanılan parayı alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığının resmi kurum logosunu ve sitesine ait ekran resimlerinin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir'in yanı sıra Adana, Antalya, Batman, Gaziantep, Hatay, Manisa, Mersin, Trabzon ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin, İzmir'de 9, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir

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