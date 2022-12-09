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İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 42 şüpheli adliyede

09.12.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 5 ilde, suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 42 zanlı adliyeye sevk edildi.

İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 42 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Konya ve Isparta'da bazı çiftlik evleri ile belirlenen adreslere dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bergama Adliyesine sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silah ve mühimmat kaçakçılığı", "uyuşturucu ticareti", "kasten yaralama", "iş yeri ve ikamet kurşunlama" gibi olaylara karıştıkları belirlenen, suç örgütü elebaşı H.B'nin de aralarında bulunduğu 42 şüpheliyi yakalamıştı.

Çok sayıda dinamit lokumu, tabanca, tüfek ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda bir iş yerinin tabanca imalathanesine dönüştürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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polis İzmir operasyon

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