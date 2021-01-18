İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

MANİSA (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, şehir hastanelerine yapılan yatırımın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Yıldırım, Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Manisa'nın son yıllarda sadece sanayide değil tarımda da kendini gösteren bir il olduğunu vurguladı.

Gelişmiş ülkelerin, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin sergilediği başarıyı gösteremediğini belirten Yıldırım, "Türkiye'nin bu başarısı, bir tesadüf mü? Tabii ki değil... Vaktiyle sağlık sitemine yaptığımız yatırımları, şehir hastanelerini acımasızca eleştirenler, bu virüs sürecinde ne kadar büyük hata yaptıklarını ümit ederim anlamışlardır. Biz bu yola 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla çıktık." dedi.

Salgının insanlığa büyük dersler verdiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sağlıkta hazır değilseniz bu salgına yenik düşüyorsunuz. İşte Avrupa ve ABD'de durum ortada. Teknoloji, zenginlik, yarım gramdan hafif bir mikrop karşısında para etmiyor, ama buna hazırsanız, sağlık sisteminiz iyiyse evelallah üstesinden geliyorsunuz. İşte örnek Türkiye... Türkiye, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yola çıktı, bugünlere geldi. Boşuna Cumhurbaşkanımız 'Şehir hastaneleri benim rüyam, hayalimdi' demedi."