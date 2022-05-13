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İzmir Spor Kulüpleri Vakfı küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu!

13.05.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Spor Kulüpleri Vakfı, 2021 - 2022 sezonu Spor Toto Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması içi Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvuruda bulundu.

İzmir Spor Kulüpleri Vakfı küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu!

zmir Spor Kulüpleri Vakfı, 2021 - 2022 sezonu Spor Toto Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması içi Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvuruda bulundu

TFF'YE KÜME DÜŞME KALDIRILSIN BAŞVURUSU

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Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 13 hakemi klasman dışında bırakması, kararın Tahkim Kurulu’ndan dönmesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in istifa etmesi ve MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg’in görevden ayrılması sürecinde yaptığı açıklamalar, klasmanda yer almayan bazı hakemlerin lig maçlarına atanması gibi gelişmeler üzerine İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) küme düşmenin kaldırılması içi Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvuruda bulundu.

SONUCUNU BEKLEYECEĞİZ

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İZVAK Başkanı Ali Erten, geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı küme düşme kaldırılsın açıklamasını yineledi. Başkan Erten, “Bizim isteğimiz sadece İzmir kulüpleri için değil. Hiçbir kulübümüz böyle bir ricada bulunmaz ve bunu biz de kendimize yakıştırmayız. Eğer başaramadıysak ve düştüysek buna katlanırız. Ancak öyle şeylerle karşılaştık ki, inanılır gibi değil. Adil rekabet şartlarının olmadığını düşündüğümüz bir sezon yaşadığımızı düşünüyoruz. Bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) müracaatımız var, yazılı olarak da gönderdik. Sonucunu bekleyeceğiz" dedi.


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