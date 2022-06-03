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İzmir Ticaret Borsası, İş Bankası ve DenizBank, "tarımın silikon vadisi"nde buluştu

03.06.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTB Başkanı Işınsu Kestelli: - "İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi, tarım sektörü için bilişim teknolojileri temelli çözümlerin üretileceği, yaşayan laboratuvar konseptinde faaliyet gösteren bir Ar-Ge ekosistemi olacak" - İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem: - "Tarımda dijital dönüşümü hızlandıracak olan bu projenin ülkemize değer katacağına inanıyoruz"

İZMİR (AA) - İş Bankası ve DenizBank, İzmir Ticaret Borsasının (İTB) "Türk Tarımının Silikon Vadisi" sloganıyla hayata geçirdiği İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) Projesi'nin paydaşlarından olacak.

İTB tarafından başlatılan İTTM Projesi için, İş Bankası ve DenizBank ile "Niyet ve İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin ilk borsası olarak 130 yıldır tarım ve tarıma dayalı ticareti geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Tarımın daha çok teknolojiye, bilime, gençliğin enerjisine ve finans kaynaklarına daha kolay erişimine ihtiyacı olduğunu ifade eden Kestelli, bu çerçevede "Türk Tarımının Silikon Vadisi" sloganıyla İTTM Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlattı.

- "Ülkemiz kazanacak"

Kestelli, projenin geçen yıl aralık ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"İTTM, tarım sektörü için bilişim teknolojileri temelli çözümlerin üretileceği, yaşayan laboratuvar konseptinde faaliyet gösteren bir Ar-Ge ekosistemi olacak. Sahadan gelen ihtiyaçların İTTM ortakları tarafından analiz edilmesinde bir ara yüz olacağına inanıyoruz. Üreticilerimiz tarım teknolojilerine ve yenilikçi finansal araçlara hızla ulaşırken, ortaklarımız da eşsiz bir pazar bilgisine birinci elden sahip olacaklar. İTTM'de oluşturulacak ekosistem ile tarıma yatırım yapan teknoloji firmaları, üreticiler, bilim insanları, finans kuruluşları ve özel şirketler aynı çatı altında, güç birliği içinde çalışarak Türk tarımının sorunlarına kalıcı çözümler için sinerji yaratacaklar. Geliştirilecek yeni teknolojiler sayesinde üretimde verimlilik artarken, kaynakların daha etkin kullanılması sağlanacak, tarımın sürdürülebilirliğine hizmet edilecek. Hem üreticimiz hem tüccarımız hem de ülkemiz kazanacak."

Bugünkü imzalarla İTTM bünyesindeki ortaklığın ekosisteme önemli ivme katacağına inandığını dile getiren Kestelli, İş Bankası ve Denizbank yetkililerine teşekkür etti.

- Ar-Ge üssü

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem ise sürdürülebilir tarımın öncelikleri arasında olduğuna işaret etti.

Tarımın insan hayatı ve ekonomi için kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Erdem, şunları kaydetti:

"İTTM'nin kısa zamanda tarım teknolojilerinin Ar-Ge üssü haline geleceğine inanıyoruz. Tarımın dijital dönüşümünde, tarım girişimciliği ekosistemindeki deneyimlerimizi bu projeye aktarıp tarım işletmeleri ve çiftçilerden, sektördeki diğer üreticilere, araştırma ve akademisyenlerden girişimcilere kadar tarım sektörünün tüm bileşenlerini bu merkezde bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Tarımda dijital dönüşümü hızlandıracak olan bu projenin ülkemize değer katacağına inanıyoruz."

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak ise Türk tarımına katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'nin hayırlı olmasını temenni etti.

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