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İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli'ye Fransa devlet nişanı verildi

AA AA
27.02.2024 10:39
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, Türk-Fransız ilişkilerine katkılarından dolayı, Fransa devlet nişanlarından "Chevalier Dans L'Ordre National du Merite" ile taltif edildi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, nişanı İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda düzenlenen törende Kestelli'ye takdim etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükelçi Dumont, Kestelli'nin Türk-Fransız ilişkilerini geliştirme yolunda verdiği çabaların yanında iş dünyasında kadın temsili konusunda örnek olduğu, dezavantajlı kesimler için projeler geliştirdiği, özel çocuklardan cinsiyet eşitliği savunuculuğuna pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif rol aldığını belirtti.

Dumont, bu nedenlerle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Işınsu Kestelli'yi liyakat nişanına layık gördüğünü bildirdi.

Kestelli de seçkin bir nişan ile ödüllendirildiği için mutlu olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 22 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'ye yapılan doğrudan sermaye yatırımlarının yüzde 5'e yakınının Fransız şirketlerinden geldiğini, Fransa'da 800 bini aşkın Türk'ün yaşadığını belirtti.

Kestelli, iki ülkenin işbirliği potansiyelinin, bu verilerin çok daha ötesinde olduğuna inandığını aktararak, "İnşallah Türkiye'nin ikinci yüzyılı, iki ülkenin ortak gelecek yolunda çok daha sıkı bir işbirliğine gittiği bir dönemin miladı olur. Ben, kendi adıma bu yolda elimden geleni yapma kararlılığındayım." ifadelerini kullandı.

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Fransa nişan

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