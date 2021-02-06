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İzmir Valiliğinden emniyette çıplak arama yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama:

06.02.2021 18:56 | Son Güncelleme:
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"Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'Çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır"

İZMİR (AA) - İzmir Valiliği, izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki üst aramasıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı'nda yapılan izinsiz gösteride 15'i kadın toplam 26 şüphelinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Şüphelilerin doktor raporları alınarak saat 21.25'te Güvenlik Şube Müdürlüğüne intikal ettirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin arama işlemlerine henüz başlanılmadan sosyal medya üzerinden '#İzmirEmniyetteNelerOluyor' hashtag'i oluşturularak İzmir Emniyetinde çıplak arama ya da yasa dışı uygulama yapıldığı izlenimi oluşturacak paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır. Arama işlemi başlamadan şüphelilerin avukatlarına arama esnasında aramaya eşlik edip etmeyecekleri sorulmuş, avukatların çoğu aramaya katılmayacaklarını beyan etmiş, içlerinden sadece Hazal Aydın'ın aramaya katılacağını ifade etmesi üzerine bu avukat, aramaya katılmış ve arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'Çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır."

Diğer yandan İzmir Valiliği, Güvenlik Şube Müdürlüğünde yapılan yasal işlemlere ait video görüntüsünü de paylaştı. Görüntülerde bir polis memurunun, avukat olduğu belirtilen kişiye üst aramasına katılıp katılmayacağını soruyor. Avukat kadın da aramaya katılmak istediğini beyan ediyor.

İzmir'de dün Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı'nda iki grup gösteri düzenlemişti. "Dağılın" uyarısına uymayan gruplardaki 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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