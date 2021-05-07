YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Valisi Köşger, tam kapanma sonrası kentteki vaka sayılarını değerlendirdi:

İzmir Valisi Köşger, tam kapanma sonrası kentteki vaka sayılarını değerlendirdi:

07.05.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sosyal hareketlilik azaldı, bulaş miktarı da azaldı. Tam kapanma sürecine başlamadan önceki rakamlara göre şu anda yarının da altına inmiş durumdayız. Bayram sonuna kadar, geçtiğimiz yıl haziran ayı mertebesine indirmek hedefindeyiz"

1/

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tam kapanma öncesine göre kentteki Kovid-19 vaka sayılarının yarının altına indiğini, Ramazan Bayramı sonuna kadar geçen yıl hazirandaki sayılara gerilemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Trafik Haftası kapsamında Gazi Bulvarı'nda oluşturulan uygulama noktasındaki denetlemeye katılan Vali Köşger, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet etti.

Vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Köşger, özellikle emniyet kemeri takılması konusunda hassas olunması gerektiğini belirtti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Köşger, şehir içinde emniyet kemeri kullanımını artırmak için "Annem yanımda, kemerim aklımda" sloganıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini, 30 ilçede belirledikleri noktalarda kontrollerin de devam ettiğini bildirdi.

Köşger, İzmir'in ölümlü trafik kazası sayısını en çok azaltan il konumunda olduğuna dikkati çekerek, "İzmir'de ölümlü trafik kazalarını yüzde 24 azalttık. Bu iyi bir şey. Hemşehrilerimizin kurallara daha fazla riayet etmesi durumunda trafik kazaları daha da azalacaktır." diye konuştu.

Tam kapanma süreciyle kentteki Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'de şehir içi trafik yüzde 30 mertebesine inmiş durumda. Normal günde burada çok daha yoğun bir trafik olurdu. Pandemi, sosyal ilişkilerin, hareketin artmasıyla dikey şekilde artan bir rahatsızlık. Sosyal hareketliliği ne kadar azaltırsak ona paralel şekilde iniyor aşağıya. Biz rakamlardan da görüyoruz, sosyal hareketlilik azaldı, bulaş miktarı da azaldı. Tam kapanma sürecine başlamadan önceki rakamlara göre şu anda yarının da altına inmiş durumdayız. Bayram sonuna kadar, geçtiğimiz yıl haziran ayı mertebesine indirmek hedefindeyiz. O dönemde çok iyi bir nokta yakalanmıştı. O civara geleceğini tahmin ediyoruz."

Köşger, İzmir'in vaka sayısı düşüşünde kaçıncı sırada olduğunu bilmediğini belirterek, "Birinci değiliz ama çok iyi durumdayız. 3 büyükşehir arasında da 30 büyükşehir arasında da çok iyi durumda olan illerden biriyiz." dedi.

İzmir'de hastane dolulukları anlamında sorun olmadığına da işaret eden Köşger, "Normal tıbbi tedavileri devam ettiriyoruz. Pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda diğer hastalıklarda bir kısıtlamaya gitmedik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldıÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldı
İzmir'de çalıştığı evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçi ile iki arkadaşı yakalandıİzmir'de çalıştığı evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçi ile iki arkadaşı yakalandı

İzmir Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cuma

İmsak
04:25
Sabah
06:01
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:15
Yatsı
21:44

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ayakkabıcı esnafının elinde kalan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ayakkabıcı esnafının elinde kalan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.