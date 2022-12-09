İzmir ve çevre illerinde Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikalarına tepki

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı temsilcileri, cuma namazı sonrası İzmir Konak Camii önünde bir araya geldi.

Grup üyeleri adına açıklama yapan Genç İHH İzmir Başkanı Muhammed Uneys Demirel, 2016 yılından bu yana 1 ila 3 milyon Uygur'un, toplama kamplarında hürriyetlerinden yoksun bırakılarak işçi kölelere dönüştürüldüğünü belirtti.

Uygur bölgesinde din eğitimi ve öğretiminin yasaklandığını ileri süren Demirel, şöyle konuştu:

"Çin zulmünü, özellikle de kadınların maruz kaldığı işkenceleri dünyaya duyurmak için Uygurları, mücadelelerinde desteklediğimizi dile getirmek isteriz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü hak ihlaline karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Mazlumların yanında kalmaya devam edeceğiz."

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Manisa'da da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'deki yangında hayatını kaybedenler için Hatuniye Camisi'nde Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyelerinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından basın açıklaması yapan Manisa İHH Başkan Yardımcısı Agah Kılıç, Müslümanlara Çin Komünist Partisince zulmedildiğini, ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırdıklarını söyledi.

Bölgede en temel insan haklarının ihlal edildiğini, Çin'in Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından koparmayı amaçladığını aktaran Kılıç, bölgedeki ihlallerin Kovid-19 karantinalarıyla da sürdüğünü, son yaşanan elim yangın faciasının da zalimliğin geldiği seviyeyi gösterdiğini dile getirdi.

Uşak Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri de cuma namazının ardından Çakaloz Camisi'nin bahçesinde bir araya geldi.

Burada topluluk adına basın açıklamasını okuyan Halil Can, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarının adım adım soykırıma gittiğini savundu.

Ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa davet eden Can, Dünya Sağlık Örgütü ve bağımsız sağlık kurumlarının bölgedeki kamplara gitmesi, uluslararası kamuoyunun bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları, Denizli'de Delikliçınar Yeni Cami, Aydın'ın Efeler ilçesinde ise Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen programlarla da protesto edildi.

